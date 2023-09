Il super servizio di Shelton, parola ai colleghi

Ben Shelton è la sorpresa tra i quattro semifinalisti di US Open. Alla vigilia del torneo, il pronostico era unanime: Djokovic vs. Alcaraz come finale più probabile, con Daniil Medvedev come avversario più pericoloso per i due finalisti di Wimbledon. Del resto, stiamo parlando dei primi tre tennisti nel Ranking ATP. E il quarto? Che il 20enne Shelton potesse fare molto bene era una possibilità, ma che arrivasse a giocarsi un posto per sbarcare in finale non se lo aspettava nessuno. Il figlio di Bryan invece, partita dopo partita, è cresciuto in modo esponenziale, mettendo in campo la sua grande fisicità, potenza e soprattutto quel servizio micidiale che davvero può fare la differenza. Nella vittoria contro Frances Tiafoe ha sparato due Ace a 239 kmh, ma mediamente nessuno nel torneo ha servito così bene, con altrettanta continuità. Un arma micidiale, che potrebbe mettere in difficoltà anche Djokovic in semifinale, anche se il serbo ha dalla sua la miglior risposta su piazza. Proprio il duello tra servizio e risposta sarà probabilmente decisivo nel decidere l’esito di quest’affascinante confronto generazionale, con due stili di gioco opposti. Di questo avremo modo di parlarne domani in un’analisi dedicata.

In America invece si è parlato molto del servizio di Shelton. Molti hanno fatto un paragone con quel che accadde esattamente 20 anni: un giovane Andy Roddick, sostenuto dall’allora miglior servizio sul tour, fece piazza pulita vincendo il suo primo (e unico) Slam a New York, superando in finale JC Ferrero, l’attuale coach di Alcaraz (che in quel momento era anche n.1 del ranking, poi scalzato proprio da Roddick). Due servizi molto diversi quelli di A-Rod e di Ben: una frustata micidiale di spalla per Andy (che infatti ha poi pagato in carriera con vari problemi all’articolazione), con un mulinello a velocità massima; un movimento più complesso per Ben, con un maggior coinvolgimento di tutto il corpo, dalla spinta delle gambe a quella della schiena, oltre ad un braccio potente e veloce.

62 Ace finora nel torneo per Shelton, ma i punti vinti grazie alla battuta sono molti di più, visto che tante prime e seconde palle hanno fruttato molti vincenti indiretti o gli hanno consentito ampie aperture di campo per l’affondo successivo. Il tennis di Ben non è solo servizio, ma questo colpo è decisivo nel suo gioco, solo servendo al massimo infatti potrà avere una chance contro Djokovic. Riportiamo una clip di US Open, con un game perfetto di Ben nella sua vittoria contro Tommy Paul, quattro mazzate ingestibili col servizio, con addirittura due palle da 149 mph!



Della battuta di Ben ha parlato a ESPN Scott Perelman, il suo primo coach all’Università della Florida, college per il quale l’americano ha giocato fino a soli 13 mesi fa, passando poi professionista la scorsa estate. Un’analisi interessante la sua: “Il servizio di Ben è soprattutto esplosivo. È come un razzo che decolla da terra” afferma l’allenatore. “Ma non è solo velocità. È un colpo potente e vario, usa angoli ed effetti, non è facilmente prevedibile. Ha lavorato duro per sincronizzare tutto in questo modo. Non penso di esagerare nel dire che è già sicuramente uno dei migliori servizi del gioco”.

Un servizio che difficilmente scende al di sotto dei 200 kmh, anche quando carica la palla di effetti, e che con la seconda non è lontano da queste velocità. Così Bob Bryan sulla battuta dal 20nne di Atlanta: “Ben raggiunge la flessione delle ginocchia più profonda e la spinta da terra più forte che abbia mai visto in un movimento di servizio. Questo gli permette di creare una potenza enorme”.

Feliciano Lopez, altro mancino che ha costruito la sua ottima carriera sulla battuta e un gioco offensivo, applaude l’abilità di Ben alla battuta: “Il suo servizio è davvero naturale e senza sforzo. Sono sicuro che abbia allenato molto bene il servizio per tutta la sua carriera, fin da piccolo, ma personalmente penso che ci voglia anche un po’ di talento per avere un servizio come il suo. Oltre a ciò, la sua potenza è enorme e la velocità media che raggiunge è probabilmente la più alta del gioco. Credo che nei prossimi anni il suo servizio sarà ancora più efficace grazie all’esperienza che acquisirà”. Un’analisi corretta, probabilmente solo Kyrgios riesce a raggiungere una velocità media e varietà altrettanto elevata.

Di mancini e di servizi “doc” pochi se ne intendono come John McEnroe. Per l’iconico campione di newyorkese, non è solo l’effetto mancino a rendere il servizio di Shelton imprendibile, ma aiuta: “Shelton ha un grande servizio, potente, veloce e molto vario. Di sicuro da sinistra l’effetto mancino gli consente di trovare delle curve molto difficili da ribattere, ma lui è davvero bravo ad alternare ogni possibile soluzione e questo rende davvero complicato per chi è in risposta trovare la chiave. Che fai? Stai molto dietro, lui chiude l’angolo. Sei aggressivo in risposta non lontano dalla riga di fondo e tira così forte che non fai in tempo a prenderla. E da che lato ti piazzi per provare a prenderla?” conclude John.

Ben Shelton nel primo anno vero di tour Pro ha raggiunto i quarti agli Australian Open e le semifinali a US Open. Sarebbe una vera favola se mai la storia si ripetesse, a 20 anni esatti dall’ultimo vincitore statunitense, Roddick, proprio un grande battitore come Ben. Continuerebbe la tendenza degli ultimi 3 anni nel torneo, con un nuovo campione Slam proprio a New York. Forse, con quei tre là davanti, è un filo ardito pensarlo senza esagerare. Intanto la prossima settimana Shelton sarà nella top20 ATP. Il suo servizio micidiale sarà d’ora in avanti uno dei veri spauracchi della disciplina…

Marco Mazzoni