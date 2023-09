Us Open: Jelena Ostapenko stupisce a New York: Sconfigge la Numero Uno Swiatek. La polacca dalla prossima settimana dopo 75 settimane non sarà n.1 del mondo. Sabalenka nuova n.1 (Video)

Jelena Ostapenko, vincitrice di Roland Garros nel 2017 e una delle figure più importanti del tennis femminile negli ultimi anni, ha dimostrato di nuovo questa domenica sera a New York che non c’è nessuna come lei. La lettone di 26 anni, uno dei maggiori talenti del tennis mondiale e ex top 5 WTA, si è qualificata per i quarti di finale degli US Open per la prima volta nella sua carriera, sconfiggendo la polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa in carica del torneo.

In una partita di alta qualità, Ostapenko ha offerto una delle migliori prestazioni della sua carriera, superando in potenza e qualità la numero uno WTA, con i punteggi di 3-6, 6-3 6-1, in meno di due ore. La tennista del nord Europa ha colpito 30 vincenti contro i 18 di Swiatek e ha commesso solo due errori in più (20 contro 18) rispetto alla leader mondiale. Il pubblico, presente in gran numero per tutta la serata, è rimasto piacevolmente ammirato dai colpi sovrumani della lettone. Ostapenko, ora la seconda giocatrice a sconfiggere Swiatek nel 2023 (50-2) dopo aver perso il primo set, affronterà nei quarti di finale l’americana Coco Gauff, numero 6 al mondo. L’incontro diretto tra le due è 1-1, ma Jelena ha sconfitto Coco all’Australian Open 2023.

Con questo risultato, Swiatek perde la prima posizione nel ranking dopo 75 settimane, a favore della bielorussa Aryna Sabalenka. La sconfitta di Iga Swiatek agli ottavi di finale degli US Open, infatti, ha una conseguenza diretta e immediata: Aryna Sabalenka, 25 anni, sarà la numero uno al mondo per la prima volta nella sua carriera l’11 settembre, subito dopo gli US Open, indipendentemente da ciò che succederà fino alla fine del torneo.

Sabalenka aveva bisogno di ottenere (almeno) lo stesso risultato di Swiatek se voleva superare la polacca nella classifica, e con la sconfitta di Swiatek agli ottavi è confermato che, nel peggiore dei casi, la bielorussa lascerà New York con 11 punti in più (!) rispetto alla polacca.

Swiatek conclude una straordinaria serie di 75 settimane consecutive al vertice del tennis mondiale, la decima più lunga nella storia del circuito WTA. La polacca guidava la classifica dal marzo 2022.