Challenger Siviglia: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Siviglia – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

Qualifier vs Roca Batalla, Oriol

Ymer, Elias vs Guinard, Manuel

Blancaneaux, Geoffrey vs (7) Martinez, Pedro

(3) Munar, Jaume vs Giannessi, Alessandro

Bourgue, Mathias vs Rincon, Daniel

Qualifier vs (WC) Taberner, Carlos

(WC) Verdasco, Fernando vs (5) Gaston, Hugo

(6) Skatov, Timofey vs Michalski, Daniel

Qualifier vs Kukushkin, Mikhail

Casanova, Hernan vs Qualifier

Barranco Cosano, Javier vs (4) Diaz Acosta, Facundo

(8) Llamas Ruiz, Pablo vs Delbonis, Federico

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Andreev, Adrian vs Hemery, Calvin

Brancaccio, Raul vs (2/WC) Cachin, Pedro

(1) Royer, Valentinvs Bye(Alt) Romboli, Fernandovs (10/WC) Gonzalez Fernandez, Mario

(2) Sanchez Jover, Carlos vs Bye

Barreto Sanchez, Diego Augusto vs (9) Beaupain, Simon

(3) Durasovic, Viktor vs Bye

Winter Lopez, Benjamin vs (11) Alcala Gurri, Max

(4) Elias, Gastao vs Cervantes, Inigo

(Alt) Lawson, Alex vs (12) Gutierrez, Oscar Jose

(5) Lopez Montagud, Carlos vs (WC) Molino, Javier

(Alt) Vasa, Eero vs (7) Damas, Miguel

(6) Lopez Morillo, Imanol vs (WC) Elicha Navas, Gabriel

Flores, Jesse vs (8) Moroni, Gian Marco

1. [6] Imanol Lopez Morillovs [WC] Gabriel Elicha Navas2. Benjamin Winter Lopezvs [11] Max Alcala Gurri3. [5] Carlos Lopez Montagudvs [WC] Javier Molino(non prima ore: 15:00)

Pista 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Gastao Elias vs Inigo Cervantes

2. Diego Augusto Barreto Sanchez vs [9] Simon Beaupain

3. [Alt] Eero Vasa vs [7] Miguel Damas (non prima ore: 15:00)

Pista 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Alex Lawson vs [12] Oscar Jose Gutierrez

2. Jesse Flores vs [8] Gian Marco Moroni

3. [Alt] Fernando Romboli vs [10/WC] Mario Gonzalez Fernandez (non prima ore: 15:00)