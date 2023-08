Us Open: Martina Trevisan si ferma al secondo turno

Martina Trevisan out al secondo turno degli Us Open. L’azzurra è stata superata in maniera netta dalla ceca Marketa Vondrousova, con il punteggio di 6-2, 6-2. Trevisan ha dovuto cedere il passo all’ostacolo che si è rivelato troppo complesso per lei su questa superficie.

Il match ha mostrato da subito una Vondrousova in grande forma. La numero 9 del seeding ha dimostrato una superiorità evidente, proponendo un gioco solido e incisivo. L’obiettivo ora per Vondrousova sarà quello di affrontare la russa Ekaterina Alexandrova, con l’ambizione di avanzare verso gli ottavi di finale. La vincitrice di questo confronto avrà il favore dei pronostici in un potenziale match contro Boulter o Stearns.

Il match ha avuto un inizio difficile per Trevisan, che ha subito un break immediato. La tennista italiana ha tentato di recuperare, rischiando di essere ulteriormente indietro nel punteggio. Tuttavia, un momento chiave è arrivato durante il sesto gioco, quando Trevisan ha avuto quattro opportunità per fare il break . Un episodio emblematico si è verificato in una delle occasioni di palla break: nonostante un’ottima iniziativa di Trevisan, Vondrousova è riuscita a superarla con un lob difensivo, chiudendo poi il punto con un dritto vincente.

La superiorità di Vondrousova si è rivelata evidente anche nel secondo set. L’italiana ha cercato di reagire, ma la ceca ha mostrato una costanza impressionante, mantenendo il controllo del gioco e capitalizzando sugli errori dell’avversaria. Il bilancio tra colpi vincenti e errori gratuiti è stato eloquente: mentre Trevisan ha registrato un 18-40, Vondrousova ha chiuso con un 10-13.

Slam Us Open M. Trevisan M. Trevisan 2 2 M. Vondrousova [9] M. Vondrousova [9] 6 6 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-3 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Statistiche M. Trevisan M. Vondrousova ACES 0 2 DOUBLE FAULTS 5 3 FIRST SERVE % IN 38/62 (61%) 33/48 (69%) WIN % ON 1ST SERVE 22/38 (58%) 23/33 (70%) WIN % ON 2ND SERVE 8/24 (33%) 11/15 (73%) NET POINTS WON 15/19 (79%) 7/8 (88%) BREAK POINTS WON 1/5 (20%) 5/10 (50%) RECEIVING POINTS WON 14/48 (29%) 32/62 (52%) WINNERS 18 10 UNFORCED ERRORS 40 13 TOTAL POINTS WON 44 66 DISTANCE COVERED 7525.3 ft 7504.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 68.4 ft 68.2 ft





Marco Rossi