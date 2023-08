US Open: Berrettini è costretto al ritiro nel secondo set contro Rinderknech, bruttissima distorsione della caviglia destra in un recupero

Il secondo turno di Matteo Berrettini a US Open termina nel peggior modo possibile. Il romano, sul punteggio di 3-5 nel secondo set, nel tentativo di recuperare un’attacco del francese Arthur Rinderknech corre a sinistra e la caviglia destra si blocca sul terreno di gioco, con una torsione bruttissima che lo fa cadere pesantemente a terra. Una distorsione che, dopo il consulto con il medico del torneo, lo costringe al ritiro. 6-4 5-3 lo score conclusivo di una partita difficile sul piano tecnico ma che davvero non doveva finire così. La sconfitta infatti è l’aspetto meno grave per Matteo: dopo mille problemi fisici, da Wimbledon aveva ritrovato una buona salute ed anche un discreto tennis. Adesso quest’infortunio, che speriamo non sia così grave (per fortuna è uscito dal campo camminando), anche se al medico ha mimato con la mano il gesto di uno strappo, cosa che non ci lascia per niente tranquilli. Berrettini soffre di caviglie deboli da sempre, fin da ragazzo, tanto da giocare sempre con delle protezioni.

La partita era stata fino a quel momento molto difficile. Rinderknech stava servendo benissimo, tanto da aver concesso l’unica palla break di tutta la partita proprio nel game dell’infortunio. Matteo invece era stato assai meno reattivo rispetto al suo match di esordio, e col il servizio stava ricavando poco. Non era ancora riuscito a sciogliersi definitivamente, un po’ falloso col diritto e lento nel coprire il lato sinistro. Purtroppo l’infortunio non gli ha consentito di riprendere in mano la partita.

La cronaca

Il match inizia col domino totale dei servizi, fino al sesto gioco. Berrettini serve sul 2-3 e smarrisce la prima palla. Trova un bel vincente il francese e si procura la prima palla break del match. L’azzurro si salva con una seconda palla molto angolata e carica di spin, che diventa ingestibile per Arthur. Il servizio non è preciso, col diritto alterna botte pesanti e profonde a qualche errore per una non perfetta distanza dalla palla. Con una gran risposta Rinderknach strappa una seconda palla break, ma ancora con servizio e diritto Matteo annulla la chance al rivale. Salva anche una terza palla break con un buon attacco. 3 pari con un tocco favoloso sotto rete, dopo oltre 11 minuti di lotta. Anche nell’ottavo game Berrettini va in difficoltà al servizio, con un’uscita pesante dopo il servizio e anche un altro tentativo di smorzata mal eseguito. Recupera da 15-40 col servizio, ma sembra sciolto e rapido rispetto al primo turno. Impeccabile Rinderknech nei suoi game, mentre Berrettini continua a non trovare la smorzata nel nono game. Con una buona risposta e poi ottimo passante, Matteo è di nuovo sotto 15-40, e stavolta sul 4-5 sono due set point. Stavolta il break arriva, con un errore di diritto in spinta dal centro del romano. 6-4 Rinderknech, meritato perché più efficace in risposta e continuo, troppi errori e poco col servizio per Berrettini rispetto ai suoi giorni migliori.

Anche all’avvio del secondo set purtroppo il canovaccio non cambia, Berrettini non riesce a fare la differenza col servizio, il francese risponde tanto e piuttosto bene. Matteo concede subito una palla break nel secondo game, che salva di potenza sotto rete. Finalmente la battuta dell’italiano inizia a prendere ritmo nel quarto game, ma in risposta non riesce ad entrare nello schema servizio-accelerazione col diritto del rivale, sempre molto sicuro. Invece Berrettini è costretto a salvare due palle break sul 3-2, giocate con coraggio, ma niente può sulla terza, difficile la volée su di un passante basso, per il 4-2. Poco incisivo con la prima palla Matteo e ancora senza palla break a favore nel match. Rinderknech sul 5-3 non sfrutta due set point, e mal giudicando un diritto concede ai vantaggi la prima palla break dell’incontro. Col servizio il francese la cancella. Ai vantaggi Matteo crolla a terra recuperando una palla a sinistra, il piede si blocca a terra e la caviglia fa una torsione bruttissima. Resta immobile l’azzurro, arrivano i medici. Dopo un breve consulto Matteo si rialza, appoggiato al trainer si trascina fino alla sua sedia. Smorfie di dolore durante la valutazione del medico. Berrettini fa il gesto di uno strappo con la mano. Purtroppo la sua partita finisce qua, ma la sconfitta è la cosa meno grave. Matteo è di nuovo vittima dell’ennesimo infortuno, dopo un breve periodo di salute che l’aveva riproposto al grande tennis. Un ritiro amarissimo, che fa davvero male.

Slam Us Open M. Berrettini M. Berrettini 40 4 3 A. Rinderknech • A. Rinderknech A 6 5 Vincitore: A. Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1