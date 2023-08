Gli eventi di tennis più attesi dei prossimi mesi

Il calendario del grande tennis internazionale non si esaurisce certamente con i tornei del Grande Slam. Gli appassionati del mondo della racchetta hanno la possibilità di assistere a sfide di primo livello fino a fine anno. L’attenzione è rivolta soprattutto alle ATP Finals e ai tornei Masters 1000, quindi a tutte le competizioni che insieme ai quattro Slam (Australian Open, Roland Garros, Torneo di Wimbledon e US Open) formano i cosiddetti Big Titles. Che l’interesse sia alto anche per le Finali ATP e i Masters 1000 è dimostrato non solo dalle entry list di assoluto livello ma anche dalla copertura mediatica degli eventi e dal seguito online. Tutti i migliori siti per scommettere sui prossimi tornei di tennis prendono in grande considerazione gli eventi con ampi palinsesti su risultati antepost e sui singoli match.

Shanghai Masters 1000 dal 4 al 15 ottobre

Da mercoledì 4 a domenica 15 ottobre sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena farà ritorno lo Shanghai Masters, che fu disputato per la prima volta nel 2009 e che dal 2020 al 2022 non è stato organizzato a causa della pandemia di Covid-19. Nel singolare maschile l’ultimo vincitore è il campione russo Daniil Medvedev, che nel 2019 in finale superò il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-1. Il record di successi nel torneo cinese spetta a Novak Djokovic, vittorioso in 4 occasioni, nel 2012, 2013, 2015 e 2018. Sono 3 invece i trionfi di Andy Murray, nel 2010, 2011 e 2016. Roger Federer, ritiratosi un anno fa, e che nel 2023 parteciperà all’evento nella veste di ospite d’onore, ha trionfato due volte a Shanghai, negli anni 2014 e 2017.

Paris Masters 1000 dal 30 ottobre al 5 novembre

Djokovic è recordman di vittoria anche al Paris Master, altro torneo del circuito Masters 1000, nato nel 1969 e che nel 2023 si terrà da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre. Il fuoriclasse serbo si è imposto sui campi di cemento dell’AccorArena (il Palazzo dello Sport di Parigi-Bercy) ben 6 volte, negli anni 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 e 2021. Il detentore è il danese Holger Rune, che nel 2022 trionfò superando in finale proprio Djokovic in 3–6, 6–3, 7–5.

ATP Finals dal 12 al 19 novembre

Da non perdere nemmeno le ATP Finals con i migliori 8 del ranking mondiale ATP del singolare e del doppio. Il torneo è in programma di nuovo a Torino con un ricco bottino in palio. Il trionfatore ottiene da un minimo di 1.100 a un massimo di 1.500 punti ATP, a metà strada tra un torneo del circuito Masters 1000, che può valere 1.000 punti, e uno Slam, che assegna ben 2.000 punti per la classifica. Gli atleti si affronteranno indoor sul cemento del Pala Alpitour (Palasport Olimpico) da domenica 12 a domenica 19 novembre. Il campione dello scorso anno è Djokovic, che guida anche la classifica per vittorie con 6 successi, conseguiti nel 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, e come detto nel 2022. Il record è condiviso con Federer, vittorioso negli anni 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011. Un anno fa Djokovic si impose in finale sul norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-3. Quest’anno parteciperà alle Finals per la 16esima volta in carriera: grande rivale sarà il giovanissimo talento spagnolo Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli italiani, la race aggiornata vede Jannik Sinner, che sta vivendo un’ottima stagione, al quarto posto. L’azzurro non è troppo lontano dalla qualificazione, è cosa quasi fatta. Tutti gli altri azzurri invece sono molto lontani dalla top 10 mondiale. Troppo giù per approdare al Palasport Olimpico.