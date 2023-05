Roger Federer parteciperà al Masters di Shanghai 2023 come ospite d’onore

L’ex tennista svizzero Roger Federer farà il suo ritorno al Masters di Shanghai 2023, ma questa volta lo farà in qualità di invitato. Il torneo si terrà tra il 4 e il 15 ottobre, segnando il ritorno del circuito ATP nel paese asiatico e adottando un formato simile a quello del torneo di Madrid e Roma, con una durata estesa fino a 12 giorni.

Federer, che ha trionfato a Shanghai in due occasioni, sarà presente all’evento in quanto riceverà un omaggio per la sua eccezionale carriera tennistica e il suo contributo al mondo del tennis attraverso il premio Atleta Icona del Rolex Shanghai Masters.

“Sono molto emozionato di essere nominato Atleta Icona del Rolex Shanghai Masters per il 2023. Ricordo di essere venuto a Shanghai per la prima volta in occasione dell’inaugurazione dello stadio e di essere diventato un amico stretto di Juss Event e degli organizzatori del torneo. Sono felice di continuare a scrivere la storia e non vedo l’ora di rivedervi tutti a ottobre”, ha dichiarato l’ex tennista svizzero.

