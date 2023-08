Us Open: Il programma di Giovedì 31 Agosto 2023. E’ derby Sinner-Sonego, i bookie spingono Jannik al terzo turno. Berrettini vede il successo

Sarà una sfida tutta italiana quella tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego al secondo turno degli US Open. Dopo una vittoria netta su Jannik Hanfmann, l’altoatesino appare il grande favorito nel derby tricolore, dove un suo successo prevale a 1,16.

Il passaggio di Sonego al terzo match paga invece 5 volte la posta. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,28 contro il suo avversario a 3,50. L’opzione per cui entrambi portano a casa almeno un parziale è alta a 1,90, contro un successo a zero di uno dei due giocatori a 1,80.

Secondo turno agevole anche per Matteo Berrettini, impegnato contro Arthur Rinderknech: il tennista romano vede il passaggio al terzo match a 1,22, rispetto al francese proposto a 4,35. Per quanto riguarda il set betting, il 3-0 in favore dell’italiano è in pole a 2,40, seguito dal 3-1 a 3,30 e dal 3-2 a 5,25. Per quanto riguarda le quote sul vincente del torneo, Sinner vede il primo trionfo Slam a quota 12, con Berrettini più lontano a 101. Il favorito è Novak Djokovic a 1,80.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Murray vs G. Dimitrov

Y. Wickmayer vs M. Keys

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz vs L. Harris

P. Tig vs J. Pegula

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Sonego vs J. Sinner

J. Burrage vs A. Sabalenka

E. Svitolina vs A. Pavlyuchenkova

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

D. Kasatkina vs S. Kenin

D. Medvedev vs C. O’Connell

Grandstand – Ore: 17:00

M. Mmoh vs J. Isner

M. Trevisan vs M. Vondrousova

G. Monfils vs A. Rublev

O. Jabeur vs L. Noskova

Court 17 – Ore: 17:00

A. Zverev vs D. Altmaier

T. Etcheverry vs S. Wawrinka

P. Martic vs M. Bouzkova

G. Minnen vs S. Vickery