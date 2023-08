US Open: Berrettini domina Humbert, ottima prestazione per Matteo

Potente, sicuro, reattivo. Agonisticamente cattivo e pronto ad alzare il livello quando la palla “scotta”. Esattamente il Matteo Berrettini che piace sul campo 5 di Flushing Meadows, all’esordio nello Slam che l’ha lanciato nell’Olimpo della disciplina nel 2019. Il 27enne romano vince e convince con una prestazione di alto livello nel suo primo match agli US Open ’23 contro il francese Ugo Humbert, come ben dimostra il 6-4 6-2 6-2 conclusivo dopo due ore e ventitré minuti di gioco condotti dall’azzurro, scattato bene dai blocchi e sicuro in tutto il match, nel quale ha mostrato un diritto davvero impressionante per potenza e continuità ed una forza mentale prossima ai suoi momenti migliori. Un dato su tutti: ha annullato tutte le sette palle break concesse, sfruttandone 5 su 9. Non è nemmeno stato ingiocabile col servizio (“solo” 11 Ace in tre set) ma è piaciuta la sua solidità, la continuità di prestazione e nella spinta, la lucidità con la quale ha giocato quasi alla perfezione ogni momento critico, sia al servizio che in risposta.

Matteo ha dominato il campo con una potenza che il talentoso mancino di Metz non è mai riuscito a gestire e ribaltare, nonostante una condotta di gara offensiva e coraggiosa. Humbert sulla carta aveva le armi per mettere in difficoltà l’azzurro, vista la sua bravura nell’anticipare e nell’appoggiarsi sulle palle dell’avversario, aprendo l’angolo con i suoi colpi mancini, ma oggi la potenza e precisione di Matteo è stata nettamente superiore. Ugo non ha mai trovato la misura in risposta, solo soluzioni estemporanee, ma pure nello scambio è andato sotto ogni volta che il romano è riuscito a caricare il diritto, spaccando lo scambio a suo favore. Mai si è avuta la sensazione che la partita potesse girare, a meno di un calo fisico o mentale del nostro che, per fortuna, non c’è stato.

“Il match nascondeva delle insidie, lui è mancino, serve bene. Ho lottato in parecchi game, ma sentivo di aver chance e me le sono prese. Sono felice” afferma Matteo a caldo in campo. “Ho cercato di non dargli troppo angolo in risposta, anche se non è sempre facile, di non dargli ritmo sul rovescio, essendo il colpo che sente di più. Alla fine è importante trovare un equilibrio su come e dove spingere, credo di esserci riuscito bene”. È un’analisi lucida e corretta quella di Berrettini a fine partita. Proprio la parola equilibrio racchiude la sostanza della sua ottima prestazione: equilibrio dinamico, con il quale ha gestito le tante fasi difensive che l’hanno portato a ribaltare gli scambi a suo favore; equilibrio nel trovare le accelerazioni nei momenti decisivi; equilibrio mentale per gestire tutte le fasi calde, palle break e situazioni scomode come i 15-30 o vantaggi; equilibrio nei colpi, perché oggi tutte le soluzioni tecniche hanno funzionato piuttosto bene, anche il rovescio – splendidi molti tagli e accelerazioni improvvise, passanti inclusi – e la risposta.

Humbert non ha servito come nelle giornate migliori, 53% di prime vincendo solo il 57% dei punti, ma il merito è anche di Berrettini che ha messo grande pressione al francese, mettendo a nudo le sue difficoltà caratteriali quando non riesce a comandare i ritmi di gioco ed imporre i suoi schemi. Non ha mai regalato Matteo, è stato lì pronto a giocare ogni palla, rimandarla di là, quel fatidico “colpo in più” che gli fruttato alla fine ampi dividendi, tra errori diretti di Ugo e una pressione che il francese ha accusato pesantemente in molte fasi cruciali.

La ottima prestazione di Berrettini è figlia soprattutto di una ritrovata reattività ed energia. Come a Wimbledon, dove abbiamo ritrovato quel Campione che tanto mancava, Matteo è stato rapido nell’uscire dal movimento di servizio, scattare per impattare la risposta, arrivare coordinato sulla palla dell’avversario e soprattutto fare quel passetto laterale per far spazio all’apertura col diritto. Ritrovando queste sincronie e sicurezze, il diritto di Berrettini è tornato a fare “le buche per terra”, a tratti incontenibile, una pressione che ha stroncato tecnicamente e mentalmente la resistenza di Humbert.

Davvero una bella vittoria, di prepotenza e sicurezza, il Berrettini che ci piace e che ci fa sperare per il resto del torneo. Al secondo turno ci sarà un altro transalpino, Rinderknech. Il Matteo ammirato oggi a New York sarà discretamente favorito, ma soprattuto può fare molto, molto bene. Un match alla volta Matte…. ma che bello commentare queste prestazioni.

Marco Mazzoni

La cronaca

Humbert scatta al servizio, ma è incerto, mentre Berrettini con un diritto spettacolare sul 15 pari sorprende il francese, che avverte la pressione e sbaglia. Doppio fallo e poi errore in spinta per Ugo, che subisce un break immediato. Matteo ha già il braccio caldo al servizio, game a zero e via, 2-0. Ottimo inizio per il romano, è reattivo nell’attivarsi, scattare e arrivare bene sulla palla. Questo fa tutta la differenza del mondo, gli consente di scaricare grande potenza con controllo sul diritto e trovare un buon timing col rovescio. Non sbaglia niente Berrettini, pone dubbi ad un rivale di talento ma con poche certezze a cui aggrapparsi sotto pressione. A fatica Humbert vince il terzo game, è già stato costretto ad alzare al massimo la sua spinta e prendere rischi. Si prende grandi rischi anche in risposta, in un game senza punti diretti con la prima per Matteo, tanto che arriva la prima palla break da difendere. Si salva con il suo schema preferito: servizio esterno bello carico e diritto potente cross. 3-1 Berrettini. Ancora nessun Ace per l’azzurro, ma è molto solido in pressione, pronto anche a correre in avanti seguendo la spinta. 4-2, altro ottimo turno di servizio, e pure il rovescio funziona, come sul passante di rovescio stretto bellissimo giocato nel settimo game, che lascia di sasso Humbert. È costretto a prendere molti rischi Ugo, perché non riesce a “sfondare” Matteo e quindi corre a rete, mettendo in mostra la sua buona tecnica e ottima mano, ma sempre sul filo de rasoio. Complicato l’ottavo game per il romano: sbaglia una smorzata (sfortunata, nastro), subisce un gran attacco del francese e quindi doppio fallo. 0-40. Finalmente trova il primo Ace del match e altre due grandi prime. Splendida reazione nel primo vero momento critico della partita, alza il livello come fanno i campioni. 5 punti di fila e urlaccio di quelli “doc”, 5-3. I punti di fila diventano 6, con un diritto di una violenza terrificante. Humbert sente la pressione, doppio fallo e 0-30. In qualche modo regge Ugo, ora Matteo serve per il set sul 5-4. Stecca un diritto dal centro, ma col servizio respinge un pericoloso 15-30. Con un gran forcing contro il rovescio del nativo di Metz, ecco il primo Set Point sul 40-30. Ace! il terzo del set. Un buonissimo Berrettini: 65% di prime con 73% di punti, solo 3 Ace ma annulla 4 palle break e sfrutta l’unica a favore. Ha retto bene da dietro contro un avversario che ha attaccato tanto e aperto l’angolo.

Secondo set, Humbert scatta alla battuta. Il canovaccio dell’incontro non cambia, Ugo rischia molto per spezzare le buone difese di Matteo, che a sua volta serve con discreto ritmo e spinge con potenza col diritto, piuttosto sicuro finora. Si avanza seguendo i turni di servizio. Il romano forse insiste fin troppo nella sua spinta sul rovescio di Humbert, il colpo più solido del rivale, ma trova grandissima qualità, come sulla volée bassa che nel quarto game fa scattare in piedi la tribuna. Non buono e definitivo invece il tocco di volo ai vantaggi, un’incertezza che costa una palla break. Niente prima palla, ma il diritto è davvero pesante, anche leggermente più carico di spin, che manda in tilt la difesa di Ugo. Un po’ di sofferenza, ma 2 pari, respinge il miglior momento di Humbert, velocissimo adesso in campo e meno falloso quando attacca. Scapato pericolo spingendo col diritto, e sempre col diritto – in grandissimo equilibrio – Matteo trova una fucilata che sorprende il francese. È un punto pesantissimo, gli vale la palla break sul 30-40. Ugo sente tutta la pressione gioca una seconda di servizio che quasi non arriva alla rete… BREAK Berrettini, ancora una volta da Campione resiste nel momento difficile e trova l’allungo, avanti 3-2 e servizio. Consolida il vantaggio sul 4-2 e continua a martellare in risposta Matteo, si mangia letteralmente il campo pallata dopo pallata. 0-30. Con un forcing brutale dal centro, potente e profondo, sfonda la resistenza di Humbert, per lo 0-40, tre PB che profumano di set point. Basta la prima, un passante in corsa giocato con un Martini in mano, tanto è colpito in sicurezza. Doppio Break, 5-2 Berrettini, allungo spettacolare. Rischia tutto il francese per cercare di tornare nel set, ma Berrettini, nonostante pochi punti diretti col servizio, è davvero solido da fondo campo, con un diritto che “spacca” la palla. Un diritto poderoso dal centro lo porta a Set Point! Con una bordata esterna, è 6-2. Uno strappo violento di qualità, vera dimostrazione di forza.

Il terzo set si apre con due turni di servizio zero, tennis scarno e veloce. C’è bagarre invece nel terzo, con Matteo che sul 30 pari trova un passante lungo linea di rovescio perfetto, impossibile raggiungere la palla per Ugo. Spreca malamente la palla break Berrettini, brutta risposta di rovescio su di una seconda palla che ha cercato di spingere con poche gambe, forse il più brutto errore del romano in tutto l’incontro. Senza servizio, Ugo sbaglia un rovescio banale, altra PB per Matteo. Bravo il francese a muovere l’azzurro e forzare l’errore in difesa, restando avanti nello score. Anche nel quinto game Humbert è in difficoltà al servizio: con la prima palla non fa la differenza e nemmeno è abbastanza profondo da tenere fermo Berrettini, che vola 0-30 e poi 15-40 sfondando col diritto, dal centro è incontenibile! Trasforma la seconda palla break Matteo: risposta potente e poi passante al corpo, che provoca l’errore di volo di Humbert. Un BREAK che manda al comando l’azzurro 3-2 e servizio. Nel momento del vantaggio, il romano incappa nel peggior turno di servizio da molto tempo. Crolla 15-40 ma gioca solido le due chance, senza rischiare e pure senza prima palla, ma si salva. Appena la 1a torna a far capolino, la musica cambia. Due spallate di battuta e via, 4-2, break consolidato. Finora ha cancellato tutte le sette palle break concesse, quando si dice alzare il livello quando conta… Come nel secondo set, quando Ugo avverte la potenza del rivale accusa duramente il colpo, diventa troppo difensivo e concede campo, con il nostro prontissimo a prenderselo. Di nuovo il francese è sotto 30-40 nel settimo gioco, cancella una palla break che profumava di MP con una curva esterna di servizio, una delle rare esecuzioni davvero strette ed efficaci del suo match. Matteo vuole chiuderla qua, con un’altra mazzata delle sue, di quelle “doc”, in grande equilibrio, strappa un’altra palla break. Stavolta Ugo sbaglia totalmente i tempi dell’attacco, spedendo con troppa fretta un rovescio in rete. Un altro BREAK, Berrettini serve per chiudere sul 5-2, il game va ai vantaggi ma nessun problema, con un bel tocco di diritto chiude ed esulta. Davvero una bella vittoria frutto di una prestazione convincente, che spazza via tutti i dubbi dopo le prestazioni non positive post Wimbledon.

Slam Us Open U. Humbert [29] • U. Humbert [29] 4 2 2 0 M. Berrettini M. Berrettini 6 6 6 0 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 U. Humbert 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Berrettini 30-15 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

