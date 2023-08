Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 2. Oggi giocano tra gli altri Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (LIVE)

Us Open 2023

Us Open – 1° Turno – hard

D. Medvedev vs A. Balazs

C. Giorgi vs J. Pegula



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

G. Minnen vs V. Williams



C. Alcaraz vs D. Koepfer



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

O. Jabeur vs C. Osorio



A. Rus vs M. Keys



F. Diaz Acosta vs J. Isner



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

Y. Hanfmann vs J. Sinner



M. Zanevska vs A. Sabalenka



Grandstand – Ore: 17:00

E. Alexandrova vs L. Fernandez



A. Murray vs C. Moutet



S. Wawrinka vs Y. Nishioka



A. Bogdan vs S. Kenin



A. Zverevvs A. Vukic

N. Han vs M. Vondrousova



E. Svitolina vs A. Friedsam



T. Daniel vs G. Monfils



U. Humbertvs M. Berrettini

C. Garcia vs Y. Wang



E. Ruusuvuori vs A. Rublev



S. Vickery vs D. Vekic



Court 10 – Ore: 17:00

T. Griekspoor vs A. Fils



E. Jacquemot vs L. Tsurenko



M. Huesler vs H. Hurkacz



R. Montgomery vs E. Lys



Court 11 – Ore: 17:00

L. Samsonova vs C. Liu



A. Shevchenko vs C. Norrie



C. Dolehide vs C. Burel



T. Skatov vs A. de Minaur



Court 12 – Ore: 17:00

L. Noskova vs M. Brengle



K. Khachanov vs M. Mmoh



P. Stearns vs V. Tomova



D. Galan vs D. Evans



Court 13 – Ore: 17:00

N. Jarry vs L. Van Assche



S. Baez vs B. Coric



A. Pavlyuchenkova vs F. Crawley



L. Bronzetti vs B. Krejcikova



K. Nishikorivs F. Meligeni Alves

T. Maria vs P. Martic



P. Tig vs R. Marino



Y. Wu vs D. Lajovic



Court 6 – Ore: 17:00

K. Boulter vs D. Parry



A. Ramos-Vinolas vs A. Michelsen



D. Kasatkina vs A. Parks



N. Moreno De Alboran vs L. Sonego



Court 7 – Ore: 17:00

A. Krueger vs M. Bouzkova



A. Molcan vs G. Dimitrov



T. Etcheverry vs O. Virtanen



Q. Zheng vs N. Podoroska



I. Beguvs T. Korpatsch

D. Altmaier vs C. Lestienne



B. van de Zandschulp vs J. Thompson



Court 9 – Ore: 17:00

D. Schwartzman vs A. Rinderknech



T. Kokkinakis vs Y. Hsu



C. Tauson vs A. Potapova



A. Blinkova vs J. Burrage



J. Kublervs M. Arnaldi

M. Trevisan vs Y. Putintseva



K. Pliskova vs E. Ruse



L. Harris vs G. Pella



M. Purcellvs C. O’Connell

Y. Wickmayer vs V. Zvonareva



R. Albot vs J. Draper



B. Strycova vs K. Kanepi



