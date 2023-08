Mikael Ymer annuncia il ritiro dal tennis a 24 anni: decisione choc dopo la sospensione

Mikael Ymer ha sorpreso il mondo con un breve messaggio sui suoi social media, annunciando il suo ritiro definitivo dal tennis professionistico, appena un mese dopo aver ricevuto una sanzione definitiva di 18 mesi per aver evitato controlli antidoping. Sarebbe uno shock incredibile e una decisione difficile da comprendere se venisse confermata, poiché a soli 24 anni, lo svedese stava vivendo un momento eccezionale della sua carriera professionistica, essendo entrato nella top-50 per la prima volta quest’anno. Bisognerà attendere per capire se questa notizia sia ufficiale o se si tratti di uno scherzo, poiché molti dei suoi seguaci faticano a crederci. Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi, ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico. Grazie a tutti per gli incredibili ricordi! Che avventura è stata! Auguro a tutti i miei ex colleghi il meglio per le future competizioni. Dio è sempre Grande.”

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.

God is Great always

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) August 25, 2023