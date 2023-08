Dayana Yastremska vince contro Eugenie Bouchard e non le stringe la mano (Video)

Dayana Yastremska, giovane promessa ucraina che una volta faceva parte della top 30 del ranking mondiale, ha affrontato numerose difficoltà negli ultimi anni. La sua carriera è stata inizialmente ostacolata da una sospensione dovuta ad accuse di doping. In seguito, come molte altre tenniste ucraine, ha subito ulteriori ripercussioni a causa dell’invasione del suo paese. Nonostante tutto, Yastremska è ora vicina a un posto nel tabellone principale dell’US Open, avendo superato con successo il secondo turno di qualificazione, una vittoria che sicuramente avrà un sapore speciale per lei.

La tennista ucraina, attualmente 111ª nel ranking WTA, ha sconfitto Eugenie Bouchard, ex top 5, con il punteggio di 6-1, 4-6 6-4. L’incontro, risolto in due ore, le ha permesso di vendicarsi di una recente sconfitta al WTA 1000 di Madrid. Dopo quella partita, la canadese Bouchard aveva condiviso un tweet polemico sui social: “C’è qualcosa nell’affrontare giocatrici dopate a Madrid”, riferendosi non solo a Yastremska, ma anche alla sua vittoria nel torneo di Madrid 2017, in cui aveva eliminato Maria Sharapova avanzando ai quarti di finale. Tuttavia, va sottolineato che Yastremska è stata successivamente scagionata dalle accuse di doping, subendo solamente una sospensione temporanea in attesa di giudizio. Questo ha portato Bouchard a cancellare il tweet incriminato e a offrire delle scuse ufficiali.

A causa di questo episodio, Yastremska ha scelto di non stringere la mano a Bouchard al termine dell’incontro. Ora, l’unico ostacolo che separa l’ucraina dall’entrata nel tabellone principale dell’US Open è la romena Elena Gabriela Ruse.

Yastremska refuses to shake hands with Bouchard after their controversy in Madrid pic.twitter.com/SogVmtUzDi — carlos (@tsitsichard) August 24, 2023





Marco Rossi