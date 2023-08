John Isner annuncia il ritiro: l’US Open sarà il suo ultimo torneo. L’americano sarà ricordato anche per il match più lungo della storia e che non sarà mai più battuto (Video)

John Isner, 38 anni, ha annunciato questa mercoledì sera sui social media che l’US Open sarà l’ultimo torneo della sua carriera. Principale figura del tennis maschile statunitense dal ritiro di Andy Roddick, Isner, ex top 10 mondiale, vincitore di 16 titoli ATP e con uno dei migliori servizi della storia, è attualmente fuori dalla top 100 e parteciperà un’ultima volta al torneo grazie a una wild card.

Tra le molte altre cose, Isner rimarrà sempre nella storia del tennis per aver vinto l’incontro più lungo della storia di questo sport, un record che non sarà mai battuto a causa delle modifiche alle regole nei tornei del Grand Slam. Ci sono volute 11 ore e 5 minuti per sconfiggere il francese Nicholas Mahut nel primo turno di Wimbledon 2010.

Lo storico incontro con Nicolas Mahut a WImbledon 2010







Marco Rossi