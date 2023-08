US Open Qualificazioni: vittoria e sconfitte per gli azzurri a New York in chiusura di giornata. Raul Brancaccio vince. Out Nardi e Agamenone

Us Open 2023 - Italiani

È stata una giornata ricca di emozioni per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell’US Open. Dopo gli acuti di Federico Gaio, Giulio Zeppieri e Alessandro Giannessi, a sorprendere è stato Raul Brancaccio.

L’italiano ha superato l’ucraino Vitaliy Sachko con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Nonostante avesse perso subito il servizio, Brancaccio ha dimostrato una notevole forza mentale, restando concentrato e annullando ben quattro set point al suo avversario nel 10° game. Solido nel gioco dal fondo e coraggioso nell’iniziativa, Raul ha mantenuto la calma e la concentrazione, guidando il gioco e affondando con colpi precisi dal fondo. Affronterà ora al secondo turno delle qualificazioni Timofey Skatov, n.128 ATP.

Purtroppo, per Luca Nardi, il sogno del secondo turno si è interrotto di fronte all’argentino Thiago Agustin Tirante. Nonostante una discreta prestazione, l’azzurro è stato battuto 6-4, 6-4. In un match caratterizzato da alti e bassi, il suo avversario si è dimostrato più preciso nei momenti chiave, mentre Nardi ha commesso alcuni errori costosi. Tuttavia, nonostante la sconfitta, il giovane italiano ha mostrato una forte determinazione, specialmente nei momenti più critici.

Infine, Franco Agamennone non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dall’americano Michael Zheng, n.553 del ranking ATP. Il punteggio finale di 6-2, 6-3 in favore dell’americano ha visto Agamennone cedere in meno di novanta minuti.