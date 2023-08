Us Open: Le teste di serie del singolare maschile e femminile. SInner e Musetti teste di serie al maschile. Elisabetta Cocciaretto nel femminile

Con il sipario che si chiude sul Masters 1000 di Cincinnati, l’attenzione del mondo del tennis si sposta ora verso l’US Open 2023. L’attesa è palpabile, e mentre Flushing Meadows si prepara a ospitare l’ultimo Grande Slam dell’anno, gli organizzatori hanno annunciato le teste di serie sia per il torneo maschile che femminile.

Per quanto riguarda il singolare maschile, non ci sono sorprese in cima alla lista. Carlos Alcaraz, che lo scorso anno ha incantato tutti conquistando il titolo, è la prima testa di serie. Dietro di lui, troviamo l’icona del tennis mondiale: il serbo Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev. Questo trio rappresenta indubbiamente i favoriti per il titolo, ma a Flushing Meadows, come sappiamo, tutto può accadere.

L’Italia avrà due rappresentanti tra le teste di serie. Il primo, Jannik Sinner, sarà testa di serie n.6. Lorenzo Musetti non è lontano, essendo la testa di serie n.18. Tuttavia, una nota di sorpresa riguarda l’assenza (annunciata da tempo) di Matteo Berrettini tra i primi 32. Questo potrebbe significare un percorso difficile per lui, dato che potrebbe affrontare un giocatore di alto rango fin dal primo turno.

Nel tabellone femminile, Iga Swiatek, la campionessa in carica, guida il gruppo come prima testa di serie. Dopo il suo trionfo dell’anno scorso, molte attese sono poste su di lei. La seguono Aryna Sabalenka e Jessica Pegula entrambe pronte a dare battaglia sul cemento americano.

L’Italia vanta la presenza di una rappresentante tra le teste di serie nel singolare femminile, Elisabetta Cocciaretto, che ha ottenuto la posizione #29. La sua inclusione tra le prime 32 è un segnale del suo impegno e delle sue recenti performance nel circuito.

🇺🇸 Singolare Maschile – Teste di Serie – Us Open

1. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

2. 🇷🇸 Novak Djokovic

3. 🇷🇺 Daniil Medvedev

4. 🇩🇰 Holger Rune

5. 🇳🇴 Casper Ruud

6. 🇮🇹 Jannik Sinner

7. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

8. 🇷🇺 Andrey Rublev

9. 🇺🇸 Taylor Fritz

10. 🇺🇸 Frances Tiafoe

11. 🇷🇺 Karen Khachanov

12. 🇩🇪 Alexander Zverev

13. 🇦🇺 Alex De Minaur

14. 🇺🇸 Tommy Paul

15. 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

16. 🇬🇧 Cameron Norrie

17. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

18. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

19. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

20. 🇦🇷 Francisco Cerundolo

21. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina

22. 🇫🇷 Adrian Mannarino

23. 🇨🇱 Nicolas Jarry

24. 🇳🇱 Tallon Griekspoor

25. 🇰🇿 Alexander Bublik

26. 🇬🇧 Daniel Evans

27. 🇭🇷 Borna Coric

28. 🇺🇸 Christopher Eubanks

29. 🇫🇷 Ugo Humbert

30. 🇦🇷 Tomas Etcheverry

31. 🇺🇸 Sebastian Korda

32. 🇷🇸 Laslo Djere

1. 🇵🇱 Iga Swiatek2. 🇧🇾 Aryna Sabalenka3. 🇺🇸 Jessica Pegula4. 🇰🇿 Elena Rybakina5. 🇹🇳 Ons Jabeur6. 🇺🇸 Coco Gauff7. 🇫🇷 Caroline Garcia8. 🇬🇷 Maria Sakkari9. 🇨🇿 Marketa Vondrousova10. 🇨🇿 Karolina Muchova11. 🇨🇿 Petra Kvitova12. 🇨🇿 Barbora Krejcikova13. 🇷🇺 Daria Kasatkina14. 🇷🇺 Liudmila Samsonova15. 🇨🇭 Belinda Bencic16. 🇷🇺 Veronika Kudermetova17. 🇺🇸 Madison Keys18. 🇧🇾 Victoria Azarenka19. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia20. 🇱🇻 Jelena Ostapenko21. 🇭🇷 Donna Vekic22. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova23. 🇨🇳 Qinwen Zheng24. 🇵🇱 Magda Linette25. 🇨🇿 Karolina Plsikova26. 🇺🇦 Elina Svitolina27. 🇷🇺 Anastasia Potapova28. 🇺🇦 Anhelina Kalinina30. 🇷🇴 Sorana Cirstea31. 🇨🇿 Marie Bouzkova32. 🇧🇪 Elise Mertens