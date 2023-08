Us Open: Il tabellone di Qualificazione Maschile (con tutti gli spot). 15 azzurri al via

Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)

(1) J. Munar vs E. Couacaud

M. Bellucci vs M. Kukushkin

A. Giannessi vs H. Mayot

R. Bonadio vs (30) G. Zeppieri

(2) C. Garin vs T. Droguet

T. Sandgren vs D. Kudla

M. Lajal vs F. Misolic

K. Coppejans vs (27) G. Diallo

(3) F. Coria vs C. Ugo Carabelli

F. Delbonis vs M. Damm

F. Meligeni Alves vs D. Svrcina

Q. Vandecasteele vs (29) F. Bagnis

(4) T. Daniel vs S. Nagal

F. Passaro vs S. Hong

F. Comesana vs J. Kovalik

F. Gaio vs (32) H. Grenier

(5) D. Goffin vs D. Novak

N. Ionel vs M. Polmans

I. Gakhov vs Z. Svajda

V. Pospisil vs (26) P. Martinez

(6) H. Gaston vs A. Escoffier

Y. Shimizu vs C. Kingsley

L. Klein vs M. Navone

M. Neuchrist vs (24) M. Marterer

(7) J. Rodionov vs P. Kypson

G. Olivieri vs J. Shang

F. Agamenone vs M. Zheng

E. Gomez vs (28) O. Virtanen

(8) B. Gojo vs H. Medjedovic

A. Andreev vs N. Fatic

K. Anderson vs O. Krutykh

L. Lokoli vs (19) T. Machac

(9) T. Seyboth Wild vs D. Kuzmanov

Z. Kolar vs G. Brouwer

J. Mensik vs F. Fognini

L. Riedi vs (31) F. Cobolli

(10) L. Broady vs J. Sels

J. de Jong vs T. Boyer

G. Onclin vs M. Trungelliti

S. Shimabukuro vs (21) J. Choinski

(11) A. Tabilo vs J. Millman

S. Travaglia vs N. Gombos

E. Gerasimov vs S. Mochizuki

Z. Bergs vs (17) A. Cazaux

(12) J. Duckworth vs T. Svajda

T. Atmane vs M. Valkusz

V. Sachko vs R. Brancaccio

K. Uchida vs (23) T. Skatov

(13) M. Cressy vs V. Kopriva

P. Herbert vs J. De Loore

A. Dougaz vs E. Lavagno

E. Ymer vs (25) N. Moreno De Alboran

(14) T. Monteiro vs G. Mpetshi Perricard

F. Ferreira Silva vs A. Mayo

Y. Hsu vs C. Ilkel

G. Blancaneaux vs (20) B. Paire

(15) L. Nardi vs T. Tirante

B. Holt vs A. Ritschard

P. Llamas Ruiz vs A. Collarini

A. Galarneau vs (22) D. Stricker

(16) T. Barrios Vera vs E. Nava

D. Dzumhur vs A. Vavassori

E. Spizzirri vs M. Gigante

T. Wu vs (18) A. Kovacevic