Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Giovedì 09 Maggio 2024. In campo sei azzurri

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Linda Noskova vs [WC] Lucrezia Stefanini

2. [Q] Zizou Bergs vs [PR] Rafael Nadal (non prima ore: 13:00)

3. Tomas Machac vs Matteo Arnaldi

4. [1] Iga Swiatek vs [Q] Bernarda Pera (non prima ore: 19:00)

5. Dusan Lajovic vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer vs [WC] Andrea Vavassori

2. Naomi Osaka vs [19] Marta Kostyuk (non prima ore: 13:00)

3. [3] Coco Gauff vs Magdalena Frech

4. Daniel Altmaier vs Luca Nardi

5. Jan-Lennard Struff vs Pedro Cachin

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thiago Seyboth Wild vs [Q] Gregoire Barrere

2. [WC] Stefano Napolitano vs [LL] J.J. Wolf

3. Ana Bogdan vs [6] Marketa Vondrousova

4. Jack Draper vs Borna Coric

5. [21] Emma Navarro vs Paula Badosa

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [17] Veronika Kudermetova vs Angelique Kerber

2. Shelby Rogers vs [7] Qinwen Zheng

3. [Q] Alexandre Muller vs Marton Fucsovics

4. Camila Osorio vs [18] Madison Keys

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [Q] Hamad Medjedovic

2. [12] Beatriz Haddad Maia vs Xinyu Wang

3. Yulia Putintseva vs [31] Sloane Stephens

4. Mackenzie McDonald vs Aslan Karatsev

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Daria Kasatkina vs Tatjana Maria

2. [28] Sorana Cirstea vs [Q] Brenda Fruhvirtova

3. Emil Ruusuvuori vs Marcos Giron

4. [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva vs Magda Linette / Shuai Zhang

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rinky Hijikata vs Jaume Munar

2. Elina Avanesyan vs [LL] Jaqueline Cristian

3. Roberto Carballes Baena vs Christopher O’Connell

4. Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic vs [5] Katerina Siniakova / Taylor Townsend

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Diana Shnaider vs [15] Liudmila Samsonova

2. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [14] Ekaterina Alexandrova

3. [Q] Nicolas Moreno De Alboran vs [Q] Botic van de Zandschulp

4. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs [ALT] Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Felix Auger-Aliassime / Frances Tiafoe vs Alexander Bublik / Ben Shelton

2. Taylor Fritz / Tommy Paul vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry

3. [4] Austin Krajicek / Neal Skupski vs Marcelo Melo / Alexander Zverev

4. [Alt] Sebastian Baez / Thiago Seyboth Wild vs Tallon Griekspoor / Hubert Hurkacz