Masters 1000 Cincinnati: Novak Djokovic fa 19-0 contro Monfils (record era Open). Carlos Alcaraz si prende la rivincita su Tommy Paul. SI ritira Dusan Lajovic (Video)

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha messo a segno un’importante vittoria e si è qualificato per il secondo anno consecutivo ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Il 20enne spagnolo, vincitore di Wimbledon e di altri cinque titoli di singolare nel 2023, si è preso la rivincita sull’americano Tommy Paul, numero 13 del mondo e responsabile dell’eliminazione dello spagnolo la scorsa settimana – nei quarti di finale a Toronto – con una vittoria per 7-6(6), 6-7(0), 6-3. I due giocatori sono rimasti in campo per più di tre ore, ma la partita si è conclusa quasi sei ore dopo l’inizio.

Alcaraz ha ribaltato il primo set dal 2-5 ed è andato vicino a fare lo stesso nel secondo set quando ha impedito a Paul di chiudere il set sul servizio dell’americano nel 10° game e ha avuto una serie di match point che non è riuscito a capitalizzare in un epico 12° gioco. Paul non solo ha resistito alla sconfitta in quella situazione, ma ha poi vinto tutti e sette i punti nel tie-break del secondo set, spingendo la partita al terzo set. Lì, Alcaraz ha ripetuto l’impresa del secondo turno e ha alzato la posta in gioco, facendo il primo break e controllando dall’inizio alla fine, anche se il set ha subito tre lunghe interruzioni a causa della pioggia. Alcaraz affronterà il sorprendente australiano Max Purcell venerdì (ore 21.00). L’australiano ha già eliminato Casper Ruud e Stan Wawrinka questa settimana. Per Alcaraz è l’undicesima volta che raggiunge i quarti in un torneo quest’anno in 12 tornei disputati.

Novak Djokovic, numero due al mondo e l’unico giocatore nella storia a vincere tutti i Masters 1000 del calendario – e li ha vinti almeno due volte ciascuno – ha confermato giovedì sera il suo ritorno ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, in quello che è anche il suo rientro in un torneo dal quale era stato assente nel 2022 perché non gli era stato permesso di entrare negli Stati Uniti.

Il tennista serbo ha superato il suo coetaneo Gael Monfils, entrambi di 36 anni, che di recente ha mostrato segni del suo miglior tennis, con il punteggio di 6-3 6-2. Il match, durato poco più di un’ora, ha visto Djokovic vincere 9 degli ultimi 11 game, compresi 8 consecutivi tra il 3-3 e il 6-3, 5-0.

Questa partita rappresenta un momento storico: è la prima volta nell’Era Open (oltre 50 anni) che un giocatore prevale nei primi 19 incontri contro un avversario nel circuito ATP. Fino ad ora, questo record era condiviso con la sfida tra Rafael Nadal e Richard Gasquet, con Nadal in vantaggio per 18-0.

Djokovic sfiderà ora il numero uno degli Stati Uniti, Taylor Fritz, attualmente nono nel ranking ATP, in quello che promette di essere l’incontro clou dei quarti di finale. Djokovic ha vinto tutte le sei partite precedenti contro Fritz, perdendo set solo in una di esse.

Non è stato un giovedì da ricordare al torneo di Cincinnati. Oltre alla pioggia incessante che ha causato ritardi nel programma, ci sono state anche numerose rinunce nei due tabelloni. L’ultimo a ritirarsi è stato il serbo Dusan Lajovic, che stava avendo una buona settimana (ha battuto Jannik Sinner) nel secondo turno, ma che si è ritirato dopo soli 15 minuti e dopo aver perso tutti i primi 20 (!) punti della partita contro Taylor Fritz, numero 9 del mondo.





