International Country Club 2023 ITF under 18 maschile e femminile: Il resoconto della terza giornata

Non sono mancate le sorprese nella prima giornata dell’International Country Club Cuneo 2023, ITF J30 under 18 maschile e femminile. Ben 18 i match di singolare messi in campo dal referee Ettore Russo e dal direttore di torneo Alberto Maniscalco, e gran lavoro dei ragazzi del prestigioso circolo piemontese che costituiscono da anni un’importantissima anima delle tante organizzazioni che hanno portato il tennis di alto livello da queste parti. Costante la supervisione di uno dei tecnici del Country, Alberto Bodino. Subito eliminato il numero 1 del tabellone maschile, Alessandro Sciacca, con un doppio 6-1 per mano del turco Mert Aytekin, autore di una prova maiuscola che non ha concesso spazi di manovra al rivale. Ottima prova invece del giocatore del Circolo della Stampa Sporting di Torino, Filippo Pecorini, che ha eliminato (anche questa è stata una sorpresa) il numero 3 del draw, il francese Evan Simon, con lo score di 6-2 6-3. Partita intensa e a tratti spettacolare quella che ha permesso alla wild card Romeo Spinolo di avere la meglio per 7-6 7-5 sull’austriaco Gustav Dressler. Match lungo e be gestito nelle fasi decisive del terzo set quello che ha consentito il passaggio di turno ad Alessio Pergola, vittorioso 7-6 4-6 6-2 sull’iberico Ricard Rodolfo Garavi Yepez. Nulla da fare invece per Niccolo Satta, stoppato 6-2 2-6 6-3 dal kazako Daniel Tazabekov. Affermazione poi dell’austriaco Dario Navarro, testa di serie numero 7, sull’azzurro Federico Pugliese, per 6-3 6-0.

In campo femminile ha destato un’ottima impressione la classe 2008 e 2.4 di classifica nazionale, Ylenia Zocco, che ha concesso solo quattro giochi (6-3 6-1) alla cinese che si allena nel Team Piatti Bojia Zhang, entrata in gioco grazie ad una wild card. Ingresso in gara senza affanni per la milanese Viola Bedini, numero 3 del seeding, che ha fermato nettamente (6-0 6-2) la lituana Paula Zalagaityte. Vittoria anche di Nicole Andrea Molaro su Jennifer Scurtu, fissata sul 6-4 6-2. A segno anche la numero 8 del tabellone, Cecilia Maria Stella Ferrazzoli sull’ivoriana Ranhnya Diabate, una frequentatrice abituale dei tornei giovanili internazionali del Country. Successo dell’azzurra per 6-1 6-3. Buona prova anche di Carlotta Bassotti che ha piegato la russa Kseniia Ruchkina per 6-1 6-2. Nel pomeriggio hanno preso il via anche gli incontri di doppio. Domani è prevista la chiusura dei match di 1° turno dei singolari. Buona la presenza di pubblico che ha apprezzato lo spettacolo offerto dai protagonisti.