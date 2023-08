WTA 125 Barranquilla: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Tatjana Maria

WTA 125 Barranquilla – Tabellone Principale – terra

(1) Tatjana Maria vs Martina Capurro Taborda

Qualifier vs Valentini Grammatikopoulou

Daria Saville vs Qualifier

(WC) Sabine Lisicki vs (6) Simona Waltert

(3) Caroline Dolehide vs Qualifier

Qualifier vs Timea Babos

Leolia Jeanjean vs Despina Papamichail

Carole Monnet vs (7) Julia Riera

(5) Panna Udvardy vs (WC) Maria Herazo Gonzalez

Irina Fetecau vs Raluka Serban

Elsa Jacquemot vs Harmony Tan

Fiona Ferro vs (4) Aliona Bolsova

(8) Laura Pigossi vs Amandine Hesse

Katrina Scott vs Kristina Mladenovic

Emiliana Arango vs (WC) Yuliana Monroy

(WC) Maria Paulina Perez Garcia vs (2) Anna Karolina Schmiedlova