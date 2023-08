Kei Nishikori si ritira dal torneo Challenger di Stanford a causa di un infortunio al ginocchio

Kei Nishikori ha annunciato che non parteciperà all’evento di Stanford a causa di problemi persistenti al ginocchio. Malgrado le aspettative e la preparazione, Nishikori ha rivelato che il suo ginocchio non è ancora completamente guarito, motivo per cui ha deciso di prendersi ulteriore tempo per recuperare.

L’obiettivo principale di Nishikori era utilizzare il torneo Challenger come preparazione in vista del prossimo US Open, in programma dal 28 agosto.

Non è la prima volta che Nishikori affronta problemi al ginocchio. Durante l’ultimo torneo di Atlanta, l’ex numero 4 del mondo ha manifestato chiari segni di disagio, giocando con un evidente bendaggio alla gamba sinistra.

Gli appassionati di tennis e i sostenitori di Nishikori si augurano una pronta guarigione per il tennista, sperando di rivederlo in campo al più presto e in piena forma. La sua assenza a Stanford è un duro colpo per l’evento, ma la salute del giocatore viene prima di tutto. Si spera che questo periodo di riposo gli permetta di tornare al circuito con rinnovata energia e determinazione.





Marco Rossi