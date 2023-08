Lucrezia Stefanini entra nella Top 100: “Un sogno diventato realtà” (con il ranking della settimana)

La lunga attesa è finalmente finita per Lucrezia Stefanini. A distanza di oltre otto anni dal suo debutto nel ranking mondiale, la toscana 25enne di Carmignano ha conquistato un posto nella top 100 delle tenniste mondiali. Nonostante nelle ultime settimane sembrasse vicina al traguardo, diverse colleghe sono riuscite ad interporcisi. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento ha chiarito ogni dubbio, posizionandola esattamente al 99° posto, marcando uno dei momenti più gratificanti della sua carriera.

“È una gioia immensa,” ha rivelato a SuperTennis, “raggiungere la top 100 rappresenta il culmine di anni di sacrificio, non solo miei ma anche del mio team e della mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. Questo traguardo testimonia il duro lavoro fatto, ma non ho intenzione di fermarmi qui”.

Il vero salto di qualità per Lucrezia è avvenuto nel 2020, quando ha ridotto di metà il suo ranking in soli dodici mesi. Dopo essersi qualificata e aver vinto il suo primo match in uno Slam all’Australia Open, ha poi raggiunto il main draw a Wimbledon e, solo due settimane fa, ha disputato il suo primo quarto di finale nel Tour a Varsavia.

Riflettendo sul suo percorso, Stefanini ha affermato di avere una maggiore fiducia nelle proprie capacità. “Mi sento cresciuta sia tecnicamente che mentalmente. Avere fiducia in se stessi fa la differenza,” ha detto.

Un elemento chiave del suo successo è la collaborazione con Ferdinando Bonuccelli. Chiamato a diventare l’allenatore di Lucrezia dal fratello di lei, Jacopo, nel 2016, Ferdinando è divenuto non solo il suo coach ma anche il suo compagno di vita.

Con una base di allenamento non fissa, ma appoggiandosi principalmente ai centri tecnici di Tirrenia e Formia, Lucrezia e Ferdinando sono un duo solidale. “Senza di lui, non sarei qui,” ha condiviso Stefanini. “Anche nei momenti più difficili, Ferdinando ha sempre creduto in me.”

Il traguardo di Lucrezia ha anche un significato più ampio per il tennis femminile italiano. Ora, l’Italia vanta sei giocatrici nella top 100 WTA, una in più rispetto alla controparte maschile.

Per il futuro immediato, Stefanini ha in programma di competere nel 125 di Kozerki, in Polonia. Poi si preparerà per l’US Open a New York. E mentre si concentra sugli imminenti tornei, i suoi obiettivi sono chiari: “Guardo verso le prime 50,” ha dichiarato.

Con una tale determinazione e un sostegno solido dietro di lei, non c’è dubbio che per Lucrezia Stefanini il futuro riserva ancora molte soddisfazioni. Come lei stessa ha detto: “Ora che siamo in ballo, balliamo”. E ballare da top-100 ha un sapore decisamente speciale.





Francesco Paolo Villarico

Classifica Wta Entry System Singolo (07-08-2023) 30 Best: 30 0 -- Elisabetta Cocciaretto ITA, 25-01-2001 1420 Punti 24 Tornei 49 Best: 42 ▲ 1 Jasmine Paolini ITA, 04-01-1996 1070 Punti 28 Tornei 51 Best: 26 0 -- Camila Giorgi ITA, 30-12-1991 1058 Punti 18 Tornei 64 Best: 18 ▲ 2 Martina Trevisan ITA, 03-11-1993 906 Punti 25 Tornei 69 Best: 47 ▲ 3 Lucia Bronzetti ITA, 10-12-1998 882 Punti 29 Tornei 99 Best: 99 ▲ 3 Lucrezia Stefanini ITA, 15-05-1998 714 Punti 28 Tornei 118 Best: 5 ▲ 1 Sara Errani ITA, 29-04-1987 618 Punti 34 Tornei 171 Best: 168 ▲ 3 Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000 432 Punti 26 Tornei 278 Best: 278 ▼ -2 Matilde Paoletti ITA, 04-03-2003 239 Punti 12 Tornei 315 Best: 315 ▲ 13 Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997 203 Punti 22 Tornei 327 Best: 225 ▲ 7 Camilla Rosatello ITA, 28-05-1995 191 Punti 22 Tornei 337 Best: 337 ▲ 34 Dalila Spiteri ITA, 24-04-1997 184 Punti 16 Tornei 392 Best: 347 ▲ 1 Martina Colmegna ITA, 10-12-1996 146 Punti 28 Tornei 414 Best: 414 ▲ 16 Giorgia Pedone ITA, 31-08-2004 136 Punti 21 Tornei 445 Best: 369 ▲ 7 Lisa Pigato ITA, 21-06-2003 114 Punti 16 Tornei 464 Best: 318 ▼ -2 Angelica Moratelli ITA, 17-08-1994 109 Punti 17 Tornei 482 Best: 356 ▲ 1 Anna Turati ITA, 17-06-1997 103 Punti 19 Tornei 487 Best: 487 ▼ -12 Diletta Cherubini ITA, 09-05-2002 101 Punti 17 Tornei 498 Best: 143 ▲ 6 Deborah Chiesa ITA, 13-06-1996 94 Punti 16 Tornei 500 Best: 500 ▲ 38 Aurora Zantedeschi ITA, 02-11-2000 93 Punti 18 Tornei 521 Best: 521 ▲ 20 Miriana Tona ITA, 09-01-1995 86 Punti 16 Tornei 535 Best: 491 ▲ 11 Federica Bilardo ITA, 06-07-1999 82 Punti 16 Tornei 539 Best: 539 ▲ 20 Jennifer Ruggeri ITA, 23-07-2003 81 Punti 11 Tornei 555 Best: 192 ▲ 21 Federica Di Sarra ITA, 16-05-1990 76 Punti 12 Tornei 561 Best: 205 ▼ -29 Jessica Pieri ITA, 24-04-1997 74 Punti 8 Tornei 565 Best: 449 ▲ 53 Tatiana Pieri ITA, 29-03-1999 74 Punti 17 Tornei 674 Best: 672 ▲ 18 Sofia Rocchetti ITA, 23-08-2002 51 Punti 18 Tornei 702 Best: 702 ▼ -7 Laura Mair ITA, 03-01-2003 45 Punti 12 Tornei 712 Best: 712 ▲ 9 Anastasia Abbagnato ITA, 19-11-2003 44 Punti 16 Tornei 714 Best: 148 ▼ -15 Giulia Gatto-Monticone ITA, 18-11-1987 43 Punti 7 Tornei 733 Best: 733 ▼ -5 Beatrice Ricci ITA, 07-07-2003 40 Punti 10 Tornei 734 Best: 734 ▼ -3 Arianna Zucchini ITA, 10-07-2003 40 Punti 13 Tornei 750 Best: 750 ▼ -36 Chiara Girelli ITA, 14-12-2002 38 Punti 14 Tornei 754 Best: 754 ▼ -12 Alessandra Mazzola ITA, 13-12-1999 37 Punti 11 Tornei 757 Best: 540 ▲ 8 Martina Spigarelli ITA, 12-05-1992 37 Punti 14 Tornei 767 Best: 487 ▼ -48 Verena Meliss ITA, 21-07-1997 36 Punti 10 Tornei 810 Best: 253 ▼ -4 Martina Caregaro ITA, 19-05-1992 30 Punti 8 Tornei 812 Best: 812 ▼ -3 Denise Valente ITA, 14-05-2004 30 Punti 9 Tornei 817 Best: 696 ▲ 10 Giorgia Pinto ITA, 24-02-1992 30 Punti 11 Tornei 832 Best: 768 ▼ -6 Maria Viviani ITA, 24-02-1999 29 Punti 9 Tornei 836 Best: 740 ▼ -4 Giulia Crescenzi ITA, 31-03-1996 29 Punti 13 Tornei 843 Best: 515 0 -- Angelica Raggi ITA, 14-11-1998 28 Punti 9 Tornei 869 Best: 512 ▼ -32 Melania Delai ITA, 15-10-2002 25 Punti 8 Tornei 887 Best: 887 ▲ 7 Virginia Ferrara ITA, 0 24 Punti 10 Tornei 902 Best: 902 ▲ 1 Camilla Zanolini ITA, 26-03-2003 22 Punti 5 Tornei 918 Best: 780 ▲ 21 Gloria Ceschi ITA, 24-05-1998 21 Punti 7 Tornei 925 Best: 821 ▲ 1 Irene Lavino ITA, 11-10-1998 21 Punti 10 Tornei 948 Best: 948 ▲ 30 Samira De Stefano ITA, 0 20 Punti 11 Tornei 954 Best: 149 ▼ -48 Martina Di Giuseppe ITA, 10-02-1991 19 Punti 5 Tornei 959 Best: 865 ▼ -1 Enola Chiesa ITA, 16-07-2000 19 Punti 9 Tornei 980 Best: 980 ▲ 21 Federica Urgesi ITA, 29-01-2005 17 Punti 6 Tornei 988 Best: 293 ▼ -1 Stefania Rachel Rubini ITA, 05-12-1992 17 Punti 5 Tornei 1001 Best: 1001 ▼ -2 Lara Pfeifer ITA, 30-07-2004 17 Punti 10 Tornei 1003 Best: 895 ▲ 14 Giulia Carbonaro ITA, 06-09-2000 17 Punti 13 Tornei 1016 Best: 991 ▲ 2 Jessica Bertoldo ITA, 01-10-1992 15 Punti 7 Tornei 1045 Best: 835 0 -- Gaia Squarcialupi ITA, 23-10-1997 14 Punti 5 Tornei 1067 Best: 1067 ▼ -19 Beatrice Stagno ITA, 13-03-2003 13 Punti 6 Tornei 1069 Best: 1069 ▲ 2 Barbara Dessolis ITA, 21-09-2001 13 Punti 8 Tornei 1096 Best: 1096 ▲ 4 Giuliana Bestetti ITA, 01-10-1997 12 Punti 7 Tornei 1101 Best: 1101 ▼ -5 Giuliana Bestetti ITA, 01-10-1997 12 Punti 7 Tornei 1110 Best: 247 ▼ -5 Cristiana Ferrando ITA, 10-08-1995 11 Punti 2 Tornei 1130 Best: 1130 ▼ -5 Vittoria Modesti ITA, 0 11 Punti 5 Tornei 1133 Best: 868 ▼ -5 Anastasia Piangerelli ITA, 22-08-2000 11 Punti 6 Tornei 1144 Best: 213 ▼ -5 Anastasia Grymalska ITA, 12-07-1990 10 Punti 1 Tornei 1173 Best: 1173 ▼ -3 Matilde Mariani ITA, 23-01-2002 10 Punti 6 Tornei 1176 Best: 1176 ▼ -40 Camilla Gennaro ITA, 0 10 Punti 8 Tornei 1194 Best: 293 ▼ -206 Stefania Rachel Rubini ITA, 05-12-1992 9 Punti 4 Tornei 1197 Best: 1197 ▼ -9 Margherita Marcon ITA, 02-10-2005 9 Punti 4 Tornei 1207 Best: 1207 ▲ 26 Sara Milanese ITA, 0 9 Punti 6 Tornei 1211 Best: 962 ▼ -9 Costanza Traversi ITA, 19-07-2000 9 Punti 8 Tornei 1242 Best: 1242 ▼ -3 Linda Salvi ITA, 19-02-2002 8 Punti 6 Tornei 1245 Best: 583 ▼ -3 Federica Arcidiacono ITA, 14-04-1993 8 Punti 7 Tornei 1268 Best: 1268 0 -- Carola Cavelli ITA, 20-04-2001 7 Punti 4 Tornei 1327 Best: 1245 ▼ -2 Elisa Camerano ITA, 11-02-2002 5 Punti 3 Tornei 1330 Best: 530 ▼ -2 Nicole Fossa Huergo ITA, 26-05-1995 5 Punti 4 Tornei 1330 Best: 1330 ▼ -2 Giulia Tedesco ITA, 24-06-2002 5 Punti 4 Tornei 1340 Best: 1340 ▲ 1 Ilaria Sposetti ITA, 23-09-2000 4 Punti 3 Tornei 1382 Best: 1382 ▼ -3 Ginevra Parentini Vallega Montebruno ITA, 0 3 Punti 3 Tornei