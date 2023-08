Il discusso punto (set point) vinto da Tiafoe vs. Raonic. Cosa dice il regolamento (video)

Tiebreak del primo set tra Raonic e Tiafoe, la tensione è massima. Il gigante canadese, appena rientrato sul tour dopo 2 anni di assenza, serve come un treno, è discretamente veloce in campo, ha tutto il pubblico dalla sua parte. Tiafoe non ci sta affatto a fare da vittima sacrificale, e forte del suo miglior momento in carriera lotta su ogni palla. Siamo 13-12 per lo statunitense, è set point. Arriva uno scambio “pazzo”, con un attacco di Milos che sbatte violentemente contro il nastro. La palla s’impenna, cade al di là della rete molto stretta, sembra impossibile per Frances rimetterla in gioco, ma le gambe dell’americano sono rapidissime. Con uno tocco splendido con la punta della racchetta Tiafoe trova il jolly, la giocata della settimana, con la palla che supera appena la rete e atterra in campo. Grandissimo colpo, tanto bello quanto disperato ma… la rincorsa a tutta non gli permette di frenare in tempo prima di arrivare alla rete. Frances infatti tocca abbondantemente la rete prima che palla rimbalzi due volte. L’arbitro assegna il punto a Raonic ma si corregge in un attimo, e chiama “Game and first Set Tiafoe”. Lo sguardo di Raonic sotto il seggiolone è disgustato, “ma che diavolo dici ha toccato chiaramente la rete!”. Sì Milos, ma la regola sul tocco della rete da parte di un giocatore in singolare ha un chiarimento che non tutti conoscono. “Ascoltatemi, qua è complicato” dice infatti l’arbitro Murphy prima di iniziare la spiegazione della sua (corretta) decisione ai giocatori.

THE DRAMA!!! 😱 Have you EVER seen anything like this?#NBO23 pic.twitter.com/dQhM1VXqJS — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2023

Secondo le regole del tennis infatti, in singolare, la porzione di rete tra il palo esterno che sorregge il net e il paletto interno posto nel corridoio del campo che alza correttamente la rete al livello regolamentare, non è da considerare parte della rete stessa ma arredo permanente. Pertanto il fatto che Frances, alla fine della sua rincorsa, abbia toccato quella sezione di rete, è irrilevante. Quindi: se Tiafoe avesse toccato la parte di rete delimitata dai due paletti interni prima del secondo rimbalzo della palla, avrebbe perso il punto; avendo invece toccato la parte compresa tra il paletto interno al campo e il palo esterno che regge la rete, questo è ininfluente.

Questa la regola.

REGOLA 24. Giocatore che perde il punto

Si perde il punto se: g) il giocatore o la racchetta, in mano o no, o qualsiasi cosa egli indossa o porta toccano la rete, i pali/paletti

da singolare, la corda o cavo metallico, la cinghia, il nastro o il campo avversario in qualunque momento in

cui la palla è in gioco

Ma:

al punto 2: REGOLA 2. Arredi permanenti(5)

1. Gli arredi permanenti del campo comprendono le recinzioni di fondo e laterali, gli spettatori, le tribune e le se- die per gli spettatori, tutti gli arredi attorno e sopra il campo, la sedia dell’arbitro, i giudici di linea, il giudice di rete ed i raccattapalle quando sono nei loro rispettivi posti.

2. In un incontro di singolare giocato con la rete da doppio ed i paletti da singolare, i pali e la porzione di rete esterna ai paletti da singolare sono arredi permanenti e non sono considerati pali o parte della rete.

Quindi, in singolare quella parte di rete è considerata un arredo permanente, e il tocco di Tiafoe è stato quindi ininfluente. Chi conosceva questa regola?

Marco Mazzoni