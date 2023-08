Tennis Europe Summer Cups 2023 Under 18: Un’ottima Italia si arrende in finale ad una grande Spagna. Entrambe si qualificano per la finale europea con le iberiche testa di serie

Grande tennis e grande spettacolo quello che si è visto nella finale tra Italia e Spagna della Reina Soisbault Cup, ospitata dal Circolo Tennis Maglie.

L’incontro è terminato per 3 a 0 per le rosse spagnole che hanno faticato non poco per avere ragione delle italiane.

Nei singolari: Marta Soriano Santiago (ESP) e Francesca Pace (ITA) 6-3 6-3, Ariana Geerlings (ESP) e Federica Urgesi (ITA) 6-7 6-3 6-4. Il doppio, ormai inutile, non si è disputato con punto alla Spagna.

Entrambe le squadre si sono qualificate per la finale di Granville e la vittoria di oggi permette alle iberiche di presentarsi come testa di serie.

Grande equilibrio in campo quando, nel secondo singolare, si è sperato di giocare il doppio decisivo con una indomita Federica Urgesi che cedeva solo sul filo di lana nel terzo set.

Per il terzo e quarto posto vittoria della Slovenia sulla Grecia per 2 a 1. Israele ha terminato il torneo in quinta posizione essendo stato eliminato dalla Grecia nei quarti.

Il consigliere nazionale federale FITP Donato Calabrese, presenta alla cerimonia di premiazione, ha voluto ringraziare le squadre, per il bel gioco e la correttezza in campo, e il Circolo Tennis Maglie per l’ottima riuscita della manifestazione che conferma le capacità organizzative.

Il direttore della manifestazione e presidente del circolo, Antonio Baglivo, e il vicepresidente del circolo Mario Coppola, hanno ringraziato Donato Calabrese per gli attestati di stima ricevuti, tutto lo staff organizzativo per l’impegno profuso per la riuscita della manifestazione, le squadre e, in particolar modo alle rappresentative spagnola e italiana per l’ottimo risultato raggiunto e lo spettacolo offerto in campo. Un ringraziamento anche alla FITP per la fiducia riposta e per assegnazione dell’organizzazione di eventi così importanti. Infine, un ringraziamento particolare a Francesco Mantegazza, presidente del comitato regionale pugliese, a Isidoro Alvisi, vicepresidente nazionale, e a Donato Calabrese, consigliere nazionale, per l’appoggio incondizionato al circolo magliese.