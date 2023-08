Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Matteo Arnaldi al turno decisivo

Nelle qualificazioni Matteo Arnaldi, seconda testa di serie, è al turno decisivo: il 22enne sanremese, n.65 ATP, ha battuto all’esordio per 64 64, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n.129 del ranking.

Domenica il ligure si giocherà un posto nel main draw con il croato Matija Petkotic, n.435 del ranking, in tabellone come “alternate”, mai affrontato in carriera.

ATP Toronto Matteo Arnaldi [2] Matteo Arnaldi [2] 6 6 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 3-2 → 4-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Kovacevic 15-15 df 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace A-40 ace ace 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Masters 1000 Toronto (Canada) – 1° Turno Qualificazione, cemento

ATP Toronto Liam Draxl Liam Draxl 6 4 Diego Schwartzman [8] Diego Schwartzman [8] 7 6 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 L. Draxl 40-15 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [WC] Liam Draxlvs [8] Diego Schwartzman

2. [6] Corentin Moutet vs [WC] Justin Boulais



ATP Toronto Corentin Moutet [6] Corentin Moutet [6] 6 6 Justin Boulais Justin Boulais 0 3 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Boulais 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Moutet 0-15 15-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Boulais 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Moutet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Boulais 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 J. Boulais 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Boulais 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-0 → 6-0 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 J. Boulais 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Boulais 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Brayden Schnur vs [9] Maxime Cressy



ATP Toronto Brayden Schnur Brayden Schnur 4 7 7 Maxime Cressy [9] Maxime Cressy [9] 6 6 5 Vincitore: Schnur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Cressy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 6-5 → 7-5 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 3-3 B. Schnur 15-0 30-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Cressy 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 B. Schnur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 B. Schnur 15-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 B. Schnur 0-15 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-5 → 5-6 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 B. Schnur A-40 0-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-3 → 4-3 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Cressy 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 B. Schnur 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Schnur 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Schnur 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Schnur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Schnur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 B. Schnur 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cressy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Max Purcell vs [PR] Peter Polansky



ATP Toronto Max Purcell [5] Max Purcell [5] 6 6 Peter Polansky Peter Polansky 2 4 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Polansky 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Purcell 15-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 P. Polansky 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-30 df ace 0-1 → 1-1 P. Polansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Purcell 15-0 15-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 P. Polansky 15-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Purcell 15-0 ace 30-0 3-2 → 4-2 P. Polansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 3-1 P. Polansky 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aleksandar Vukic vs [WC] Dan Martin



ATP Toronto Aleksandar Vukic [1] Aleksandar Vukic [1] 6 6 Dan Martin Dan Martin 3 4 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Martin 15-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Vukic 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 D. Martin 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 0-40 3-2 → 3-3 D. Martin 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Vukic 0-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Martin 15-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 D. Martin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Martin 15-0 30-0 3-0 → 3-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 D. Martin 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

2. [4] Christopher O’Connell vs [PR] Thai-Son Kwiatkowski



ATP Toronto Christopher O'Connell [4] Christopher O'Connell [4] 6 2 6 Thai-Son Kwiatkowski Thai-Son Kwiatkowski 2 6 4 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Kwiatkowski 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Kwiatkowski 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Kwiatkowski 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Kwiatkowski 40-15 2-3 → 2-4 C. O'Connell 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 T. Kwiatkowski 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

3. Maxime Janvier vs [12] Cristian Garin (non prima ore: 20:00)



ATP Toronto Maxime Janvier Maxime Janvier 3 3 Cristian Garin [12] Cristian Garin [12] 6 6 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Janvier 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Janvier 15-15 ace 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Janvier 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 M. Janvier 15-0 30-15 1-4 → 2-4 C. Garin 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Janvier 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Ilya Ivashka vs [11] Yosuke Watanuki



ATP Toronto Ilya Ivashka Ilya Ivashka 2 6 Matija Pecotic Matija Pecotic 6 7 Vincitore: Pecotic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Pecotic 15-0 30-0 6-5 → 6-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 M. Pecotic 40-30 5-4 → 5-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Thanasi Kokkinakis vs Borna Gojo



ATP Toronto Thanasi Kokkinakis [7] Thanasi Kokkinakis [7] 7 4 7 Borna Gojo Borna Gojo 6 6 5 Vincitore: Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 B. Gojo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 4-4 → 5-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Gojo 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Gojo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Gojo 15-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 B. Gojo 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 30-0 ace 40-15 df 4-5 → 5-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [Alt] Mukund Sasikumar vs [10] Radu Albot



ATP Toronto Mukund Sasikumar Mukund Sasikumar 2 5 Radu Albot [10] Radu Albot [10] 6 7 Vincitore: Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-6 → 5-7 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Albot 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Sasikumar 30-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Sasikumar 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 R. Albot 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Sasikumar 15-0 30-15 30-30 30-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Albot 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Albot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Sasikumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Sasikumar 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Albot 0-15 0-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 R. Albot 15-0 0-1 → 0-2 M. Sasikumar 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Dane Sweeny vs [14] Taro Daniel (non prima ore: 21:00)



ATP Toronto Dane Sweeny Dane Sweeny 6 5 Taro Daniel [14] Taro Daniel [14] 7 7 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Sweeny 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Sweeny 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Daniel 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 ace 30-0 ace 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Daniel 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. James Duckworth vs [13] Constant Lestienne



ATP Toronto James Duckworth James Duckworth 1 6 4 Constant Lestienne [13] Constant Lestienne [13] 6 2 6 Vincitore: Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Lestienne 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Lestienne 0-30 df 0-40 30-40 df 5-2 → 6-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Duckworth 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Lestienne 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Duckworth 40-A 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Lestienne 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 0-4 → 0-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Marcos Giron vs Nick Chappell (non prima ore: 20:00)