Reina Soisbault Cup 2023 Under 18 – Ed è ancora Italia e Spagna

Sono nuovamente Italia e Spagna le finaliste della Reina Soisbault Cup, in corso al Circolo Tennis Maglie. Le azzurre italiane hanno superato la Slovenia per 2 a 1. Stesso risultato per le rosse spagnole che hanno superato la Grecia per 2 a 1.

Nei singolari tra Italia e Slovenia: Federica Urgesi – Pia Petelinsek 6-4 6-2, Francesca Pace – Ana Lanisek 2-6 6-4 1-6. Nel doppio la coppia Alessandra Teodosescu con Federica Urgesi hanno superato le slovene Pika Doberlet con Ana Lanisek 6-0 6-2

Tra Spagna e Grecia nei singolari: Ariana Gerlings (ESP) – Artemis Aslanisvili (GRE) 7(5)-6 6-0, Marta Soriano Santiago (ESP) – Mara Tsironi (GRE) 6-0 6-3. Walkover nel doppio con punto alla Spagna.

Grande prova d’orgoglio per l’Italia partita in svantaggio con il primo singolare perso al terzo set da Pace con qualche problema fisico. Recupera facilmente Urgesi che regola un’avversaria altrettanto coriacea. Senza storia il doppio nel quale la coppia già collaudata tra Urgesi e Teodosescu ha ripetuto quanto si è visto il 21 luglio nella semifinale ITF Marocco 01A con una netta vittoria contro le avversarie.

Partita finale venerdì 4 con Italia contro la Spagna, ormai una classica sfida al Circolo Tennis Maglie. Ricordiamo che l’anno scorso la sfida è stata vinta dall’Italia che è volata per le finali di Granville come testa di serie. Per quest’anno incrociamo le dita.

Per il terzo e quarto posto si affronteranno Grecia e Slovenia. Israele ha terminato il torneo in quinta posizione essendo stato eliminato dalla Grecia nei quarti.

Gli incontri avranno inizio alle ore 15.