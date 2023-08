ATP 500 Washington e ATP 250 KItzbuhel e Los Cabos: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Gonzalo Escobar/ Aleksandr Nedovyesovvs Francisco Cabral/ Rafael Matos

2. [1] Tomas Martin Etcheverry vs Sebastian Baez (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Laslo Djere vs [WC] Dominic Thiem



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler OR Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

Court Kuechenmeister – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



ATP Kitzbuhel Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 0 5 Ariel Behar / Adam Pavlasek • Ariel Behar / Adam Pavlasek 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Behar / Pavlasek 5-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 df 15-30 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Behar / Pavlasek 0-15 df 0-30 0-40 df 30-40 1-2 → 2-2 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP 500 Washington (USA) – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

2. [1] Taylor Fritzvs [15] Andy Murray(non prima ore: 20:00)

3. [Q] Juncheng Shang vs [2] Frances Tiafoe



ATP Washington Juncheng Shang Juncheng Shang 0 0 Frances Tiafoe [2] Frances Tiafoe [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

5. Alexander Shevchenko OR [9] Daniel Evans vs [Q] Juncheng Shang OR [2] Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

John Harris – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [11] Christopher Eubanks vs Jordan Thompson (non prima ore: 20:00)



ATP Washington Christopher Eubanks [11] Christopher Eubanks [11] 0 2 Jordan Thompson • Jordan Thompson 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Thompson 15-0 2-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Eubanks 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 ace ace 1-0 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [1] Taylor Fritz OR [15] Andy Murray vs [11] Christopher Eubanks OR Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Mackenzie McDonald / Ben Shelton vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

2. [12] Tallon Griekspoor vs [WC] Gael Monfils (non prima ore: 20:00)



ATP Washington Tallon Griekspoor [12] Tallon Griekspoor [12] 15 6 1 1 Gael Monfils • Gael Monfils 15 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Monfils 15-0 15-15 df 1-0 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Monfils 15-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 T. Griekspoor 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 G. Monfils 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Monfils 15-0 30-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. Alexander Shevchenko vs [9] Daniel Evans (non prima ore: 21:00)



ATP Washington Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 0 0 Daniel Evans [9] Daniel Evans [9] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [5] Grigor Dimitrov vs [13] Ugo Humbert (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [16] J.J. Wolf vs [12] Tallon Griekspoor OR [WC] Gael Monfils



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Los Cabos (Messico) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Alex de Minaurvs [7] Dominik Koepfer

2. [1] Stefanos Tsitsipas OR [6/WC] Nicolas Jarry vs [4] Borna Coric OR [8] Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 7:30 pm)

1. [1] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Nicolas Barrientos / Andre Goransson



Il match deve ancora iniziare

2. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez OR [4] William Blumberg / Rinky Hijikata vs Andrew Harris / Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare