Statistiche ATP: i leader del 2023 in risposta. Sinner il migliore contro la seconda palla, bene Musetti

Alcaraz è il migliore contro la prima palla e per game vinti in risposta

Dopo la prima parte pubblicata ieri su di una serie di statistiche relative ai migliori giocatori del 2023 per rendimento al servizio e sulle palle break, continuiamo l’analisi statistica sui leader ATP nei primi sette mesi dell’anno focalizzando l’attenzione sulla risposta. A detta della maggior parte dei coach ed esperti, la capacità di rispondere con efficacia e prendere una posizione di vantaggio nello scambio è diventata ancor più cruciale dello stesso rendimento al servizio. In fin dei conti, le due fasi di gioco sono direttamente connesse: chi prevale nel confronto tra efficacia con la battuta ed efficacia in risposta, tende a vincere la partita.

Per questo forse non è un caso che nei primi 4 posti della classifica di qualità in risposta alla prima di servizio troviamo i primi 3 giocatori del ranking: Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Sinner è nella top10 in tutte le statistiche in risposta e il migliore finora nel 2023 per punti vinti contro la seconda battuta dell’avversario. Top10 anche per Musetti, con un’eccellente quinta posizione vs. la prima palla e decimo vs. la seconda, un dato che ribalta una critica piuttosto comune che viene rivolta all’azzurro sulla propria efficacia in risposta. Andiamo a vedere un po’ di numeri.

Punti vinti in risposta contro la prima di servizio

1 – Alcaraz – 36.87% (924 punti vinti su 2,506 giocati rispondendo alla prima palla dell’avversario)

2 – Djokovic – 34.47% (760 su 2,205)

3 – F.Cerundolo – 34.36% (847 su 2,465)

4 – Medvedev – 34.22% (884 su 2,583)

5 – Musetti – 33.77% (690 su 2,043)

6 – De Minaur – 33.44% (625 su 1,869)

7 – Sinner – 33.15% (791 su 2,386)

8 – Hanfmann – 33.09% (586 su 1,771)

9 – Van de Zandschulp – 32.04% (512 su 1,598)

10 – Khachanov – 31.89% (561 su 1,759)

In questa categoria, male Tstisipas, che in stagione è solo 27esimo col 27.76% di punti vinti contro la prima di servizio.

Punti vinti in risposta contro la seconda di servizio

1 – Sinner – 55.33% (836 punti vinti rispondendo alla seconda palla dell’avversario su 1,511 punti giocati)

2 – Alcaraz – 54.33% (821 su 1,511) – curiosamente Jannik e Carlos hanno affrontato lo stesso numero di seconde!

3 – Medvedev – 54.10% (819 su 1,514)

4 – Dimitrov – 53.37% (594 su 1,113)

5 – Zverev – 53.09% (765 su 1,441)

6 – Fritz – 52.94% (855 su 1,615)

7 – Davidovich Fokina – 52.94% (666 su 1,258)

8 – Djokovic – 52.90% (729 su 1,378)

9 – Rublev – 52.24% (932 su 1,784)

10 – Musetti – 52.19% (631 su 1,209)

Anche in questa categoria, Tsitsipas è 27esimo, confermando le difficoltà del greco (n.5 del mondo) nel rendimento in risposta in stagione

Game vinti in risposta

1 – Alcaraz – 34.67% (207 giochi vinti in risposta su 597 disputati in stagione)

2 – Medvedev – 32.25% (208 su 645)

3 – Sinner – 30.49% (179 su 587)

4 – F.Cerundolo – 29.14% (169 su 580)

5 – Djokovic – 29.12% (152 su 522)

6 – Musetti – 28.74% (144 su 501)

7 – Norrie – 27.22% (150 su 551)

8 – De Minaur – 27.21% (123 su 452)

9 – Dimitrov – 25.68% (113 su 440)

10 – Ruud – 25.05% (138 su 551)

Marco Mazzoni