Challenger San Marino: Il resoconto di giornata con dichiarazioni e programma di domani

Si allarga la pattuglia di giocatori italiani al secondo turno della 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest’anno promossi a Challenger ATP 125 (montepremi € 145.000), in svolgimento sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Dopo le affermazioni lunedì di Alessandro Giannessi ed Edoardo Lavagno altre tre bandierine tricolore avanzano nel tabellone. Una è quella accanto al nome di Alexander Weis, proveniente dalle qualificazioni, che sul 7-5 1-1 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro di Gianluca Mager in precarie condizioni di salute.

Il 26enne di Bolzano (n.305 Atp), dodici mesi fa arrivato nei quarti partendo dalle qualificazioni, troverà dall’altra parte della rete il monegasco Valentin Vacherot, pure lui qualificato, capace di lasciare cinque game al ceco Znedek Kolar (n.171 Atp), n.7 del seeding.

Il protagonista dell’impresa di giornata è comunque Enrico Dalla Valle, uno dei tre italiani passati attraverso le qualificazioni. Il 25enne ravennate (attualmente n.424 Atp), lasciatosi alle spalle una fastidiosa serie di problemi fisici che lo hanno condizionato per un paio di stagioni, sta risalendo la china: ha conquistato i titoli nei Futures ITF di Cattolica e Celje e raggiunto i quarti due settimane fa al Challenger di Trieste, superando anche Flavio Cobolli. Nel match di apertura del programma sul Centrale il giocatore che da novembre fa base alla Galimberti Tennis Academy ha infatti eliminato con un perentorio 6-3 6-4 il francese Alexandre Muller (n.83 del ranking), primo favorito del tabellone, dimostrando che il virus intestinale con cui ha fatto i conti nel weekend non l’ha troppo debilitato.

“Sono entrato in campo convinto di potermela giocare alla pari, e ci sono riuscito nonostante qualche comprensibile momento di difficoltà – il commento di Dalla Valle – dovuta anche al valore dell’avversario. Sono davvero contento della mia prestazione e di come ho saputo interpretare la partita, così da cogliere la vittoria più importante in carriera, ancora più speciale perché centrata in un bellissimo torneo come questo e davanti alla mia famiglia e alle persone a me più care. Peccato che non ci fosse la mia fidanzata Martina, impegnata al lavoro: magari per i prossimi impegni potrà avere qualche giorno di ferie… Battute a parte, finalmente sto bene dal punto di vista fisico e con Giorgio Galimberti e il suo staff stiamo lavorando in maniera proficua. I risultati ottenuti in questi mesi mi hanno restituito fiducia e adesso non mi voglio fermare ma intendo continuare in questo percorso di crescita. Grazie ai punti raccolti con questa affermazione ritoccherò il mio best ranking e sinceramente penso di essermelo meritato”. Giovedì sarà derby tutto italiano per un posto nei quarti con il pugliese Andrea Pellegrino: sul 6-3 4-1 per il 26enne di Bisceglie il tunisino Aziz Dougaz ha alzato bandiera bianca per infortunio. “Ci siamo affrontati una volta a Trento sul veloce e ha vinto lui piuttosto nettamente, mentre io mi sono preso la rivincita lo scorso anno in Bundesliga. Sarà sicuramente un ostacolo impegnativo, ma ce la metterò tutta per approdare ai quarti”, chiosa il ravennate.

A proposito di romagnoli, niente da fare per Federico Gaio, opposto al belga David Goffin, terzo favorito del torneo: 6-2 7-5 il punteggio con cui l’ex n.7 del mondo e finalista alle Atp Finals (battendo Nadal e Federer) ha regolato il faentino (seguito sul Titano come tecnico dalla sua concittadina Raffaella Reggi), che è stato avanti di un break nella seconda frazione prima del ritorno del quotato avversario, che ha confermato l’esito del precedente testa a testa al 1° turno degli US Open 2018. Il 32enne di Rocourt tornerà in campo mercoledì alle 20.30 per vedersela con l’ucraino Vitaliy Sachko, riproposizione della sfida andata in scena pochi giorni fa nelle semifinali del Challenger di Verona e vinta dal 26enne nato a Kremenchuk.

Esordio amaro anche per Flavio Cobolli, in gara con una wild card e quinta testa di serie: il Next Gen romano, questa settimana n.142 della classifica, si è trovato di fronte un giocatore “caldo” come il francese Kyrian Jacquet (n.303), promosso dalle qualificazioni come del resto era avvenuto a Blois in giugno quando si spinse sino in finale e due settimane fa a Trieste, dove ha raggiunto i quarti, che l’ha spuntata in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-1, dopo due ore e un quarto di lotta. Semaforo rosso anche per Francesco Passaro, recente finalista al Challenger di Trieste, sconfitto con un periodico 6-4 dallo spagnolo Jaume Munar, risalito al n.91 Atp dopo i quarti di finale raggiunti nei tornei Atp 250 di Gstaad e Umago, seconda forza del tabellone. Qualche rimpianto in più per il riccionese Marcello Serafini, pure lui promosso dalle qualificazioni, che ha ceduto con un doppio tie-break al 20enne spagnolo Daniel Rincon dopo essere stato due volte avanti di un break (3-1 e 4-2) nella seconda frazione.

Esordio più che convincente per Fabio Fognini agli Internazionali di tennis San Marino Open. Nel match che chiudeva il programma serale di martedì, in un Centrale gremito in ogni ordine di posto, il 36enne di Arma di Taggia, quarta testa di serie del torneo e in gara per la prima volta in carriera sul Titano, ha dominato per 6-0 6-1, in un’ora e un quarto di gioco, l’argentino Andrea Collarini. Giovedì al 2° turno il davisman azzurro affronterà il torinese Edoardo Lavagno.

RISULTATI. 1° turno: David Goffin (Bel, n.3) b. Federico Gaio (Ita) 6-2 7-5, Enrico Dalla Valle (Ita, q) b. Alexandre Muller (Fra, n.1) 6-3 6-4, Andrea Pellegrino (Ita) b. Aziz Dougaz (Tun) 6-3 4-1 rit., Jaume Munar (Spa, n.2) b. Francesco Passaro (Ita) 6-4 6-4, Daniel Rincon (Spa) b. Marcello Serafini (Ita, q) 7-6(5) 7-6(4), Kimmer Coppejans (Bel, n.6) b. Dragos Nicolae Madaras (Sve) 6-4 6-4, Kyrian Jacquet (Fra, q) b. Flavio Cobolli (Ita, n.5) 6-3 4-6 6-1, Alexander Weis (Ita, q) b. Gianluca Mager (Ita) 7-5 1-1 rit., Vitaly Sachko (Ucr) b. Nicholas David Ionel (Rom) 6-4 2-6 6-3, Nicolas Sanchez Izquierdo (Spa) b. Carlos Taberner (Spa, q) 2-6 6-2 7-5, Valentin Vacherot (Mon, q) b. Zdenek Kolar (Cze, n.7) 6-2 6-3, Federico Delbonis (Arg) b. Marc Polmans (Aus, n.8) 6-1 6-3.

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Federico Delbonis vs Alessandro Giannessi

2. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [2] Jaume Munar

3. Nerman Fatic vs [Q] Kyrian Jacquet (non prima ore: 18:00)

4. [3] David Goffin vs Vitaliy Sachko (non prima ore: 20:30)

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Zvonimir Babic / Alexander Donski

2. [PR] Viktor Durasovic / Mark Vervoort vs Andrea Collarini / Alessandro Giannessi

3. Aziz Dougaz / Daniel Rincon vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov

Court 2 De Luigi – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Piotr Matuszewski / Igor Zelenay vs [4] Inigo Cervantes / Sergio Martos Gornes

2. Nicholas David Ionel / Alexandru Jecan vs Marc Polmans / Matthew Christopher Romios

3. [WC] Marco De Rossi / Manuel Mazza vs [WC] Fabio Fognini / German Gaich