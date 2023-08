Lucrezia Stefanini eliminata al primo turno a Praga: niente più rappresentanti azzurre nel singolare

La partecipazione italiana nel torneo WTA 250 di Praga, in Repubblica Ceca, si conclude presto questa settimana. Dopo l’uscita di Lucrezia Stefanini al primo turno, martedì, non ci sono più tenniste italiane in gara nel singolare.

Affrontando l’esperta estone Kaia Kanepi, Stefanini non è riuscita a tener testa, cedendo con un chiaro 6-2 6-3. Il match ha evidenziato la differenza di peso nella palla, con Kanepi che ha saputo esercitare una notevole pressione sulla sua avversaria. Stefanini, infatti, ha mostrato un rendimento inferiore rispetto ai suoi standard.

L’esperienza di Kanepi ha fatto la differenza, con l’atleta estone che ha saputo guadagnarsi velocemente i primi due break, lasciando Stefanini senza reali opportunità di reagire nel primo set, che si è chiuso 6-2. Il secondo set ha seguito un copione simile: malgrado un piccolo tentativo di reazione da parte della tennista italiana, Kanepi ha avuto la meglio, portandosi rapidamente sul 5-1. Stefanini ha provato a reagire, recuperando un break, ma è stato un tentativo tardivo, con Kanepi che ha chiuso il set e la partita poco dopo.

Osservando le statistiche del match, ci si imbatte in un dato sorprendente: Stefanini ha messo in campo un notevole 86,8% di prime (46 prime su 53), ma ciò non le ha garantito il controllo del gioco. Ha ottenuto solo 23 punti da quelle prime, e ne ha vinti soltanto 10 in risposta. D’altro canto, Kanepi, pur con una percentuale di prime del 53,5%, ha saputo sfruttare meglio le sue occasioni, vincendo 20 dei 39 punti giocati con la prima di servizio.

WTA Prague Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 2 3 0 Kaia Kanepi Kaia Kanepi 0 6 6 0 Vincitore: Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Kaia Kanepi 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Federico Di Miele