Wu Yibing collassa in campo a Washington (video)

Brutte notizie da Washington. Wu Yibing si è sentito male ed è collassato in campo nel corso del primo set del suo match d’esordio nel torneo ATP 500 scattato nella capitale statunitense. Il tennista cinese, in grande ascesa quest’anno (attualmente n.90 nel ranking, un po’ sceso dopo aver toccato il proprio best al n.54 lo scorso maggio), stava conducendo il set d’apertura per 4 giochi a 1 contro il giapponese Yosuke Watanuki. Quando è andato a prendere l’asciugamano a bordo campo ha traballato vistosamente, si è quindi piegato in avanti fino a rialzarsi, per poi collassare, assistito dallo staff del torneo. Le durissime condizioni atmosferiche in pieno giorno a Washington, tra caldo e umidità, gli sono state fatali. Nel video di tennistv, si vedono le ultime fase del suo malore, con l’intervento dello staff medico. Ovviamente Wu si è dovuto ritirare.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET. Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2023

Non è la prima volta che nei tornei estivi negli Stati Uniti accadono cose del genere. Tanto che nel recente passato diversi commentatori, tra cui Jim Courier, erano stati assai critici sull’opportunità di far svolgere in pieno giorno match sotto un sole cocente e con altissimi tassi d’umidità.