Lorenzo Musetti eliminato ai quarti nel torneo ATP 500 di Amburgo

Lorenzo Musetti fuori ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Il suo avversario, il serbo Laslo Djere, ha consolidato la sua supremazia storica sul carrarino, conquistando la sesta vittoria in otto incontri e rimanendo imbattuto sulla terra rossa con un record di 5-0. Djere, che ha perso entrambi i genitori in giovane età, ha dimostrato un grande carattere nel match di questo pomeriggio.

Il match ha visto un Musetti in difficoltà, troppo discontinuo nel suo gioco. Nonostante sia riuscito a firmare il primo break del match e portarsi sul 3-2, il numero 18 del mondo non è riuscito a confermare il vantaggio. L’analisi delle precedenti sfide tra i due ha evidenziato la difficoltà di Musetti nel confrontarsi con il serbo, spesso incapace di far valere i suoi punti di forza.

Djere ha saputo approfittare delle incertezze dell’italiano, rimontando e aggiudicandosi cinque dei sei game conclusivi del primo set. Le emozioni e la frustrazione sono emerse chiaramente nel gioco di Musetti, che ha affrettato le soluzioni e commesso errori chiave. Per un rovescio uscito di pochi centimetri consegnava la frazione al serbo per 7 a 5 con Lorenzo che spaccava anche la racchetta per la frustrazione del set perso.

Il secondo set ha confermato la superiorità di Djere, efficace nel servizio e negli scambi da fondo. Il serbo, numero 57 del ranking ATP, ha esasperato la frustrazione di Musetti, coprendo il campo in maniera impeccabile e giocando vicino alla riga.

Il break nel secondo set arrivava sul 4 a 3 in favore di Djere, quando l’azzurro perdeva malamente a 15 il turno di battuta con Laslo che nel gioco successivo chiudeva la contesa per 6 a 3.

Con questa vittoria, Djere si prepara ora a sfidare in semifinale il cinese Zhizhen Zhang o il tedesco Daniel Altmaier. Quest’ultimo, in caso di successo, avrà l’opportunità di entrare per la prima volta nella prestigiosa Top 50 del circuito ATP.

ATP Hamburg Laslo Djere Laslo Djere 7 6 Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 5 3 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Djere 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Djere Musetti ACES 6 2 DOUBLE FAULTS 0 2 FIRST SERVE 41/58 (71%) 42/63 (67%) 1ST SERVE POINTS WON 31/41 (76%) 32/42 (76%) 2ND SERVE POINTS WON 12/17 (71%) 6/21 (29%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%) 4/7 (57%) SERVICE GAMES PLAYED 11 10 RETURN STATS RETURN RATING 168 163 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/42 (24%) 10/41 (24%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 15/21 (71%) 5/17 (29%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%) 1/1 (100%) RETURN GAMES PLAYED 10 11 POINT STATS SERVICE POINTS WON 43/58 (74%) 38/63 (60%) RETURN POINTS WON 25/63 (40%) 15/58 (26%) TOTAL POINTS WON 68/121 (56%) 53/121 (44%)





Federico Di Miele