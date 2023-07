L’Italia parte forte nella Summer Cup: battuta la Bosnia ed Erzegovina. Bene Spagna, Polonia e Ungheria

La tradizione da difendere diventa ogni anno più pesante, perché da quando nel 2017 una della quattro fasi di qualificazione per la Final Eight della Summer Cup by Dunlop è approdata a Brescia, l’Italia è sempre riuscita a conquistare uno dei due pass in palio. Ma l’inizio della formazione azzurra nella competizione 2023 non poteva essere più convincente. Nel pomeriggio le under 12 di capitan Alberto Tirelli hanno risolto senza grandi difficoltà il duello inaugurale del Gruppo B contro la Bosnia ed Erzegovina, guadagnandosi il successo già al termine dei singolari, chiusi con due successi in due set. La prima a bagnare con un successo il suo esordio sui campi in terra battuta dello Spalto San Marco Tennis Club è stata Viola Severi, la quale ha lasciato appena tre giochi a Laura Cuze (6-2 6-1), mentre a chiudere i conti ci ha pensato l’altra ligure Victoria Lanteri Monaco, promossa con il punteggio di 6-1 6-3 contro Eda-Lara Sacirovic. Dopo un primo set a senso unico, le due hanno battagliato punto su punto fino al 3-3 della seconda frazione, quando la mancina ligure ha capito che era il momento di cambiare marcia. L’azzurra ha ridotto gli errori, ha continuato a spingere forte col dritto e così ha trovato l’allungo che – al terzo match-point – le ha permesso di consegnare il successo alla nazionale italiana.

Venerdì pomeriggio – dalle 14, Campo 5 – per l’Italia ci saranno le rivali della Spagna, a segno per 3-0 contro il Portogallo nella giornata inaugurale, grazie alle vittorie di Sofia Kova, Paula Cortes Medrano e del doppio Garcia Jimenez/Cortes Medrano. Sarà una sfida già molto preziosa, visto che permetterà alla nazionale vincente di fare un passo avanti importantissimo verso gli spareggi qualificazione di domenica mattina. Nei due incontri del Gruppo A, invece, a Brescia sono arrivati i successi per 3-0 per Polonia e Ungheria, a segno in mattinata rispettivamente contro Irlanda e Slovenia. La nazionale polacca ha perso il primo set di giornata, vinto da Scarlett Foley contro Wiktoria Szychowska, ma poi il team dell’est Europa ha aggiustato il tiro e ha vinto i successivi sei: due con la stessa Szychowska, altrettanti con Oliwia Kadzielska e gli ultimi due col doppio Szychowska/Zielinska. L’Ungheria, invece, è partita fortissimo lasciando la miseria di una dozzina di giochi in tre incontri alle rivali della Slovenia, dominate nei singolari e capaci di fare partita solamente nel doppio, a risultato finale ormai deciso. Anche nel Gruppo A venerdì (dalle 8.45) si affrontano le due vincenti della prima giornata: Polonia e Ungheria. Irlanda-Slovenia l’altra sfida.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

GRUPPO A

Polonia b. Irlanda 3-0

Wiktoria Szychowska (Pol) b. Scarlett Foley (Irl) 2-6 6-3 6-1, Oliwia Kadzielska (Pol) b. Nel Berdychowska (Irl) 6-2 6-1, Szychowska/Zielinska (Pol) b. Foley/Kennedy (Irl) 6-2 7-5.

Ungheria b. Slovenia 3-0

Zita Sziklai (Ung) b. Hana Peterlin (Slo) 6-3 6-0, Noemi Nogradi (Hun) b. Brina Milovanovic Stamejcic (Slo) 6-2 6-1, Csernus/Sziklai (Hun) b. Markl/Peretlin (Slo) 6-4 6-2.

GRUPPO B

Italia b. Bosnia ed Erzegovina 2-0 (in corso)

Viola Severi (Ita) b. Laura Cuze (Bos) 6-2 6-1, Victoria Lanteri Monaco (Ita) b. Eda-Lara Sacirovic (Bos) 6-1 6-3. Da completare: Severi/Terzoli (Ita) vs Cuze/Bunic (Bos).

Spagna b. Portogallo 3-0

Sofia Kova (Spa) b. Francisca Marote (Por) 6-1 6-1, Paula Cortes Medrano (Esp) b. Noa Freitas (Por) 6-2 6-2, Cortes Medrano/Garcia Jimenez (Esp) b. Esteves/Freitas (Por) 6-0 6-0.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 27 a sabato 29 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 8.45. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Polonia, Irlanda, Ungheria, Slovenia.

Gruppo B: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Spagna, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA

Gruppo A (ore 8.45): Polonia vs Ungheria, Irlanda vs Slovenia.

Gruppo B (ore 14.00): Italia vs Spagna, Bosnia ed Erzegovina vs Portogallo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Bosnia ed Erzegovina: Andjela Bunic, Laura Cuze, Eda-Lara Sacirovic. Cap: Jasmin Djambic.

Irlanda: Nel Berdychowska, Scarlett Foley, Robyn Kennedy. Cap: Rob Turpin.

Italia: Victoria Lanteri Monaco, Viola Severi, Benedetta Terzoli. Cap: Alberto Tirelli.

Polonia: Oliwia Kadzielska, Wiktoria Szychowska, Antonina Zielinska. Cap: Bartlomiej Kuchta.

Portogallo: Ines Esteves, Noa Freitas, Francisca Marote. Cap: Frederico Lopes.

Slovenia: Tia Markl, Brina Milovanovic Stamejcic, Hana Peterlin Pahor. Cap: Knez Domen.

Spagna: Paula Cortes Medrano, Ainara Garcia Jimenez, Sofia Kova. Cap: Jose Echenique.

Ungheria: Timea Csernus, Noemi Nogradi, Zita Sziklai. Cap: Istvan Gulyas.