Lorenzo Musetti: Dopo due giorni e un duro scontro, la vittoria è sua ad Amburgo

Lorenzo Musetti ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione. Dopo una partita lunga e interrotta, che si è protratta per due giorni, il giovane talento italiano è riuscito a sconfiggere lo slovacco Josek Kovalik con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, nonostante un break di svantaggio nel terzo set.

L’ATP 500 di Amburgo ha un significato particolare per Musetti, essendo il luogo dove ha trionfato l’anno scorso. Con la vittoria odierna, Lorenzo mantiene la sua imbattibilità nel torneo tedesco e raggiunge per l’ottava volta in questa stagione i quarti di finale. Una prova della sua costante crescita e maturità sul campo.

La sfida di domani lo vedrà di fronte al serbo Laslo Djere, numero 57 del ranking mondiale. Nonostante Djere abbia avuto la meglio in cinque dei sette precedenti incontri diretti, Musetti ha tutte le carte in regola per presentarsi con determinazione e ambizione.

L’inizio della partita contro Kovalik non è stato dei migliori per l’italiano, con il primo set ceduto 6-3. Tuttavia, la ripresa è stata fulminante, con Lorenzo che ha brekkato a 0 il suo avversario nel quarto gioco, segno di una maggiore concentrazione e solidità e vinto poi la frazione per 6 a 2.

Il gioco di Musetti si è focalizzato in particolare sul rovescio del suo avversario, giocando traiettorie cariche e precise. Con il suo diritto ha dominato gli scambi, usando la diagonale da sinistra per aprirsi il campo e giocando il lungolinea a campo aperto con grande efficacia.

Nel terzo e cruciale set, Musetti ha dimostrato grande spirito combattivo. Trovandosi sotto 3-4 e con Kovalik al servizio, l’azzurro ha risposto con un impressionante parziale di tre game consecutivi e due break, chiudendo la partita per 6-4 a suo favore.

ATP Hamburg Jozef Kovalik Jozef Kovalik 6 2 4 Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 3 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-5 → 2-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3