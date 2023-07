Lucrezia Stefanini elimina Linda Fruhvirtova al primo turno del torneo WTA 250 di Varsavia

Nel torneo WTA 250 di Varsavia, l’italiana Lucrezia Stefanini ha mostrato una notevole maestria sul cemento outdoor polacco, eliminando all’esordio Linda Fruhvirtova, numero 7 del seeding. L’azzurra ha trionfato con il punteggio di 6-1 7-6 (4) dopo due ore di intensa competizione.

Nel primo set, Fruhvirtova ha dato segni di resistenza solo all’inizio , tenendo il servizio in apertura ai vantaggi dopo essere stata sotto 0-30. Tuttavia, non ha potuto fare molto contro la potente performance di Stefanini. L’italiana ha mostrato grande determinazione, ottenendo tre break consecutivi. Stefanini ha dominato il primo set, non concedendo alcuna palla break e vincendo con un netto 6-1 in appena mezz’ora.

Il secondo set si è rivelato essere molto più combattuto. Fruhvirtova ha iniziato in maniera aggressiva, guadagnando un break ai vantaggi e avanzando sul 2-0. Ma Stefanini, dimostrando grande spirito combattivo, ha evitato un potenziale 0-3 e si è guadagnata un prezioso controbreak a zero, pareggiando sul 2-2. Nonostante la ceca abbia poi guadagnato un altro break, portandosi sul 4-2, Stefanini non si è fatta scoraggiare. L’italiana ha avuto la chance per un controbreak nell’ottavo game, ma ha fallito. Tuttavia, non ha demorso e ha continuato a mettere pressione, costringendo la ceca a cedere il servizio quando serviva per il set.

La tensione è cresciuta quando il set ha raggiunto il tie-break. Lucrezia ha rapidamente guadagnato un vantaggio di 3-1, portandolo poi sul 5-2. Nonostante abbia perso un minibreak, l’italiana ha gestito bene la situazione, guadagnando tre match point. Al secondo tentativo, ha chiuso la partita sul 7-4, dopo un’ora e mezza di gioco nel solo secondo set.

Con questa vittoria, Stefanini si prepara ora ad affrontare la vincente della partita tra l’indiana Ankita Raina e la britannica Jodie Burrage.