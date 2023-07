ATP Amburgo: Musetti a caccia del bis, i bookmaker quotano il secondo titolo dell’italiano

Un anno fa Lorenzo Musetti conquistava l’ATP 500 di Amburgo mettendo in bacheca il suo primo trofeo nel circuito maggiore, battendo in finale l’attuale numero uno del ranking Carlos Alcaraz. Il carrarese negli ultimi 365 giorni ha accumulato esperienza e risultati, e nell’edizione del 2023 può puntare al bis nel torneo tedesco: i betting analyst vedono infatti a 8 il secondo successo consecutivo del classe 2002, anche se i favoriti sono Andrey Rublev e Casper Ruud a 4,75. Si candida per il trionfo anche Alexander Zverev, offerto a 5,50.

Sarà Elias Ymer l’avversario di Musetti all’esordio, con la vittoria dell’azzurro avanti a 1,17, contro quella dello svedese a 4,60. Musetti vede anche il successo in due set a 1,57, mentre l’1-2 per l’italiano nel set betting vale 3,45 la posta.