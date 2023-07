ATP 250 Bastad: derby a Lorenzo Musetti che supera Arnaldi solo 8-6 al tiebreak decisivo

Nel cuore della Svezia, a Bastad Lorenzo Musetti ha dimostrato di avere un margine di solidità maggiore rispetto a Matteo Arnaldi soprattutto nei momenti importanti della partita.

Lorenzo si è imposto per 63 46 76 (6).

Ai quarti di finale Lorenzo Musetti sfiderà il qualificato austriaco Misolic n.139 ATP.

Il primo set ha visto entrambi i giocatori misurarsi a vicenda, con poche differenze evidenti tra di loro. Musetti ha dimostrato una certa superiorità nel suo gioco di servizio, mantenendo un’efficienza impeccabile. Al contrario, Arnaldi ha mostrato segni di incertezza a partire dal terzo gioco. E’ stato proprio nel sesto gioco che la situazione ha preso una svolta decisa: dopo aver iniziato con uno svantaggio di 0-30, Arnaldi è riuscito a pareggiare sul 40-40. Tuttavia, un maestoso rovescio ad una mano di Musetti ha determinato il break del 4-3. Questo vantaggio ha consentito al nativo di Carrara di portarsi a casa il primo set.

Il secondo set ha raccontato una storia completamente diversa. Arnaldi, con determinazione e grinta, è tornato in campo in maniera veemente. Con un gioco d’attacco e una serie di serve and volley efficaci, il sanremese ha conquistato immediatamente il break, portandosi sul 2-0. Nonostante l’ostinazione di Musetti, che non ha più ceduto il suo servizio per tutto il set, Arnaldi ha dimostrato di avere quel quid in più, chiudendo il secondo parziale 6-4.

Il set decisivo ha visto Arnaldi iniziare con qualche difficoltà. Un gioco di servizio dissestato, contrassegnato da doppi falli e scelte non ottimali, ha permesso a Musetti di prendere il vantaggio. Ma proprio quando sembrava che la partita stesse per concludersi, Arnaldi ha sorpreso tutti con una rimonta mozzafiato, recuperando il break sul 4-2. Ciò ha portato al tie-break, durante il quale Musetti ha avuto ben quattro palle match. Nonostante abbia sprecato le prime due, Lorenzo sul 6 pari ha piazzato un fondamentale ace e poi Arnaldi ha fatto un errore clamoroso su uno smash ed in questo modo Musetti ha finalmente suggellato la sua vittoria per 8 punti a 6.