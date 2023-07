ITF Vitoria e Granby: I Main Draw

ITF VITORIA-GASTEIZ(Esp 100k cemento outdoor)

In attesa….





[1] Rebecca Marinovs TBDJessica Faillavs TBDMarina Stakusicvs TBD[7] Katrina Scottvs TBD

[4] Emina Bektas vs Victoria Hu

Makenna Jones vs Mia Kupres

Annabelle Xu vs TBD

[5] Katherine Sebov vs TBD

[8] Marcela Zacarias vs Cadence Brace

Stacey Fung vs TBD

Bianca Jolie Fernandez vs TBD

Renata Zarazua vs [3] Kayla Day

[6] Himeno Sakatsume vs Layne Sleeth

Jennifer Brady vs Kyoka Okamura

Jamie Loeb vs Victoria Mboko

Kayla Cross vs [2] Ashlyn Krueger