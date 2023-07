Tennis Europe All Round Roma: Ecco i vincitori

Sono Niccolò Satta e Ksenia Ruchkina i vincitori della seconda edizione del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. Nella splendida cornice dell’All Round Sport & Wellness di Roma, circolo che ha ospitato l’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2”, si è conclusa una settimana di grande tennis. Ottima risposta del pubblico romano nella giornata che ha chiuso con successo l’unica competizione del circuito Tennis Europe presente nella capitale. Costretta al ritiro a causa di un problema fisico, la testa di serie numero 6 Eleonora Toneva non è stata in grado scendere in campo per disputare la finale: è dunque la russa Ksenia Ruchkina ad incoronarsi campionessa nel tabellone femminile. Grande lotta nel maschile, con il ravennate Niccolò Satta bravo a rimontare l’italo-serbo Mihailo Trivunac e ad imporsi con il punteggio finale di 5-7 6-1 6-2.

Satta chiude in bellezza – “Una settimana che non dimenticherò mai”. Li ha riassunti così Niccolò Satta i sette giorni finora più importanti della sua giovane carriera tennistica. Nato a Singapore, ma cresciuto a Ravenna, l’allievo di Francesco Rametta ha messo la ciliegina su un torneo giocato alla grande sin dall’esordio di martedì. Dopo un inizio caratterizzato da tanta tensione, sia da una parte che dall’altra, il classe 2008 del Circolo Tennis Zavaglia è riuscito a ritrovare il suo miglior tennis e poi ha chiuso la finale durata quasi tre ore contro Mihailo Trivunac, che gli ha regalato il primo trionfo della carriera nel circuito Tennis Europe. “L’inizio di match non è stato dei migliori, sapevo che il mio avversario non sarebbe stato facile da battere – le parole del romagnolo al termine del match –. Il primo set è stato molto lottato, ma io ho sbagliato tanto nei momenti importanti e questo ha fatto la differenza. Nel secondo ho giocato molto bene e sono riuscito a portare la partita al set decisivo. Forse Mihailo ha avvertito qualche problema fisico nel terzo, io sono rimasto tranquillo e alla fine ho chiuso la partita”. Quella di Roma è per Satta una tappa importante per continuare a crescere e puntare al sogno del professionismo: “Questi campi mi hanno regalato dei momenti indimenticabili. Ora l’obiettivo è quello di migliorare nei tornei ITF junior e provare a raggiungere quello che è il traguardo più prestigioso, ovvero il professionismo”. Serve il bis la testa di serie numero 2 del femminile Ksenia Ruchkina, che dopo essersi imposta in doppio in coppia con Kostancja Dylag vince anche il torneo di singolare. La finale non si è disputata a causa di un problema fisico della sua avversaria Eleonora Toneva, ma il titolo è più che meritato per le prestazioni messe in mostra durante tutta la durata della rassegna capitolina. Per la russa, che si allena in Italia al Tennis Club A-Rete di Guanzate (Como) arriva così il secondo titolo della stagione, dopo quello conquistato al “Super Category” di Tolentino poche settimane fa. “Sono molto felice di aver vinto qui – le parole della russa –. Fa molto caldo a Roma e non è stato facile adattarmi alle condizioni di gioco, ma alla fine ce l’ho fatta”.

La soddisfazione del direttore Dominici – “Il bilancio della settimana è nettamente positivo. Dopo l’esperienza dello scorso anno, questo torneo è stato perfetto. L’All Round è una location ideale per questi eventi e i giocatori e il pubblico sono rimasti davvero soddisfatti”. Queste le parole del direttore del torneo Marco Dominici, che ora sogna di migliorare ancora: “L’idea di salire ancora di categoria e di arrivare ad un primo grado è un pensierino che stiamo facendo. Sarebbe veramente una grande soddisfazione”. All’All Round, c’è stata la possibilità di vedere in azione i campioni del futuro, come confermato dallo stesso Dominici: “I giocatori in campo erano decisamente di ottime qualità. Gli italiani che sono arrivati in finale sono ragazzi di sicuro interesse e sono certo che faranno bene anche in altri tornei. Nel femminile le nostre ragazze hanno avuto un po’ più di difficoltà, soprattutto perché si sono iscritte tante straniere di grande livello, ma sentiremo parlare di tante di loro”. Alla premiazione hanno preso parte anche Alessandro Pertici, Consigliere del Comitato Regionale Lazio della FITP e Responsabile dei giudici arbitri del Lazio, Sandro Scaffidi della proprietà dell’All Round Sport & Wellness di Roma e Luca Bononi, in rappresentanza del title sponsor Agenzia Generali Roma Eur – Viale della Musica.

I risultati di domenica 16 luglio

Finale

Tabellone maschile

Niccolò Satta (6) b. Mihailo Trivunac 5-7 6-1 6-2

Tabellone femminile

Ksenia Ruchkina (2) b. Eleonora Toneva (6) walkover