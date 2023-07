Wimbledon: FInale tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. Sarà una vincitrice slam inedita

Chi l’avrebbe detto? Marketa Vondrousova, numero 42 del mondo, non ha quasi dato chance a Elina Svitolina (76ª) (che non giocherà a Palermo) e si è assicurata un posto nella finale di Wimbledon. La ceca si è mostrata devastante di fronte ad un’ucraina senza l’energia e lo splendore che aveva mostrato per il resto della quindicina all’ All England Club, timbrando il passaporto per la sua seconda finale nei tornei del Grand Slam, dopo essere stata finalista al Roland Garros nel 2019, a soli 19 anni.

I parziali non lasciano spazio a grandi dubbi, sebbene Svitolina abbia cercato un recupero che sarebbe potuto diventare epico. Vondrousova ha chiuso per 6-3 6-3 nel punteggio, dopo aver guidato per 4-0 e 40-0 nel secondo set, prima che l’ucraina recuperasse i due break fino al 4-3… solo per essere brekkata nuovamente e non riuscire a reagire. In questo modo, Vondrousova è la prima finalista e aspetta ora Ons Jabeur. Vondrousova è stata, comunque, molto superiore per quasi tutto l’incontro e ora cerca il suo primo titolo del Grand Slam della carriera. È certo che diventerà già la prima giocatrice non testa di serie nella finale di Wimbledon e la seconda con il peggior ranking ad arrivare all’incontro decisivo.

Ons Jabeur continua a fare la storia. La prima donna araba a raggiungere la top 10 mondiale e le finali dei tornei del Grand Slam si è qualificata giovedì per la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. È la terza finale dei Major per la tunisina di 29 anni negli ultimi cinque tornei di questa categoria, avendo ora una nuova opportunità di sollevare il suo primo trofeo.

La giocatrice nordafricana ha sconfitto nella seconda semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo e favorita per questo incontro – e per il titolo dopo l’eliminazione di Iga Swiatek (1ª) ed Elena Rybakina (3ª), con il punteggio di 6-7(5), 6-4 6-3, in un incontro in cui sembrava praticamente sconfitta – era sotto 2-4 nel secondo set -, prima di recuperare e vincere in tre set in modo incredibile.

Sarà una finale inedita nei Major contro Marketa Vondrousova, anche lei di ritorno a una finale del Grand Slam dopo aver perso quella di Roland Garros 2019 con Ash Barty. Il confronto diretto tra le due è in parità: 3-3.