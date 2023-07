Da Padova: Il resoconto di giornata (13 Luglio 2023)

Esordio vincente nel tabellone principale per i portacolori della Canottieri Padova nel “Canottieri Padova Open”, torneo internazionale di tennis dell’Itf men’s circuit, “Trofeo Alì” nel singolare e “Trofeo Arianna Led” per il doppio con montepremi da 25.000 dollari. Sia Kirill Kivattsev che Luca Giacomini, che il nuovo acquisto per la squadra di serie A2 che giocherà in autunno il campionato, Alessandro Pecci, hanno superato il primo turno del tabellone principale sostenuti dal calore del pubblico. Ma l’entusiasmo inziale è stato frenato al secondo turno da degli avversari impegnativi e molto combattivi.

Gratificato da una wild card dall’organizzazione del circolo che lo ha visto crescere, Luca Giacomini ha pescato al primo turno Nicolas Bruna che ha battuto con un doppio 6-4. Di diversa pasta però l’uzbeco Sergey Fomin testa di serie numero 8 che è stato il suo avversario del pomeriggio odierno e che lo ha battuto con il punteggio di 6-2 6-4.

Dopo un buon esordio nel match serale di primo turno di mercoledì, in cui Kirill Kivattsev ha avuto la meglio sullo slovacco Miha Vetrih per 6-2 7-6, ha affrontato oggi nel secondo match in programma la testa di serie numero 2, il tunisino Moez Echargui, che aveva davvero impressionato per la solidità e la fluidità di gioco nei giorni scorsi. Ma Kivattsev ha davvero fatto scintille: il tunisino numero 279 del mondo è stato infatti piegato dopo 3 ore e 20 di partita terminata a favore del beniamino del pubblico per 2-6 6-3 7-6.

Alessandro Pecci dopo la qualificazione ha superato in tabellone principale anche il croato Luka Mikurt al terzo set 6-4 4-6 6-3, ora sulla sua strada però si mette la testa di serie numero 1 l’americano Oliver Crawford (il match nel turno preserale).

Avanzano e disputeranno i quarti di finale domani Samuel Vincent Ruggeri (ATP n. 423) e il francese Clement Tabur (ATP n. 334), rispettivamente testa di serie numero 5 e 3 del seeding. A sorpresa invece eliminato Enrico Dalla Valle, testa di serie numero 6 del tabellone e 466 ATP, da Gabriele Pennaforti (ATP 774) preveniente dalle qualificazioni con un punteggio finale di 6-2 7-5.

Il referee Guido Pezzella e il direttore del torneo Stefano Paiaro hanno fissato per domani alle ore 14,00 l’inizio dei match di gara (si giocherà sui campi 2 e 3), con l’incontro preserale alle ore 17,00 e quello serale alle 20,30. Domani si giocheranno per il tabellone principale del singolare i quarti di finale e per il doppio le semifinali.

L’ingresso è libero e gratuito, i live score sono visibili sul sito della Canottieri www.canottieripadova.it, e per seguire il live streaming degli incontri del tabellone principale il link è http://live.itftennis.com/en/.

I risultati

Risultati singolare primo turno: Gabriele Pennaforti b Fernando Yamacita 6-1 6-3, Franco Roncadelli b Andrea Arnaboldi 6-3 2-0 rit., Kirill Kivattsev b Miha Vetrih 6-2 7-6, Luca Giacomini b Nicolas Bruna 6-4 6-4.

Risultati singolare secondo turno: Samuel Vincent Ruggeri b Luigi Sorrentino 6-2 6-1, Clement Tabur b Franco Roncadelli 6-3 1-6 6-0, Gabriele Pennaforti b Enrico Dalla Valle 6-2 7-5, Sergey Fomin b Luca Giacomini 6-2 6-4, Kirill Kivattsev b Moez Echargui 2-6 6-3 7-6. In corso Fausto Tabacco Lukas Palovic 7-6 3-4.

Risultati doppio primo turno: Leonardo Rossi – Luigi Sorrentino b Nicholas Bybel – Davide Cortimiglia 6-2 4-6 10-6. In corso: Federico Campana – Gian Marco Ortenzi Federico Bertuccioli – Enrico Della Valle 3-6; Lukas Pokorny – Samuel Vincent Ruggeri Leonardo Rossi – Luigi Sorrentino 3-3.