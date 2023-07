Barazzutti: “Sinner ha il DNA del campione, può battere tutti, anche Djokovic”

L’ex top 10 azzurro e capitano di Davis Corrado Barazzutti crede nel talento di Jannik Sinner e nella possibilità che possa battere Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon di venerdì prossimo. Così ha parlato Barazzutti all’agenzia Adnkronos sulla classe del 21enne azzurro.

“Penso che Sinner abbia nel DNA le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po’ tutti stanno aspettandolo. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis. Ha il potenziale per poter battere chiunque”, ha affermato Corrado.

“Può battere tutti compreso Djokovic, ci è andato vicino l’anno scorso quando stava due set a zero. In questo caso a Wimbledon non è che debba fare cose diverse da quelle che sa fare, deve solo esprimersi al meglio. Dall’altro lato Djokovic è ancora più motivato, cerca di allungare il passo rispetto a Nadal per vincere più Slam di lui, anzi credo che stia cercando di fare il Grande Slam. E’ assolutamente motivato e in grandissima forma, si è visto contro un Hurkacz che forse ha giocato la sua partita più bella. Per cui sarà un match difficile: Sinner gioca contro il più grande giocatore della storia che vuole continuare a fare risultati, in grande forma e sulla sua superficie preferita. Ma tutti si aspettano che Sinner diventi il numero uno ed è il momento di cominciare a farlo” conclude l’ex capitato di Davis.

Sarà la prima semifinale in uno Slam per Sinner, che in carriera ha già disputato i quarti di finale in tutti i major. Jannik è diventato il terzo italiano dopo Berrettini e Pietrangeli tra i migliori quattro dei Championships. Ricordiamo che Matteo è stato finora l’unico azzurro a giocarsi la coppa più prestigiosa della disciplina.