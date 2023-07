Tennis Europe All Round Roma: Il resoconto di giornata

È tempo di main draw sui campi in terra rossa dell’All Round Sport & Wellness di Roma. Dopo il successo delle qualificazioni, che hanno richiamato l’attenzione di tanti appassionati durante i primi tre giorni di torneo, la seconda edizione dell’evento internazionale under 16 maschile e femminile “Category 2” è pronta ad entrare nel vivo. Tante partite equilibrate e nessuna voglia di mollare, il day 4 del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma ha regalato moltissime emozioni. Con una rimonta mozzafiato, la russa Ksenia Ruchkina ha superato per 4-6 6-4 6-3 Vittoria Vignolini mettendo in mostra un tennis di altissimo livello nel secondo e nel terzo set e confermando di essere una delle principali pretendenti alla vittoria finale. Avanti anche la testa di serie numero 1 del tabellone maschile Federico Gargano, che ha avuto la meglio sul lucky loser Paolo Vito Domenico Laviola con il punteggio di 6-4 7-6(5).

Buona la prima per Gargano – Inizia con il piede giusto l’avventura di Federico Gargano nel main draw del Tennis Europe All Round Sport & Wellness Generali | Roma. Il classe 2008 siciliano, che si allena al Circolo del Tennis e della Vela di Messina, si è imposto all’esordio sul lucky loser Laviola con lo score di 6-4 7-6(5). “Ho iniziato molto bene la partita, giocando molto sciolto – ha commentato Gargano al termine del match –. Poi è arrivata un po’ di tensione e mi sono complicato la vita nella parte finale del primo set. Nel secondo sono stato bravo a recuperare dal 5-2 e poi a vincere il tie-break”. Dopo aver già raggiunto le semifinali del torneo del Penina Hotel (Portogallo) e in quello di Tolentino, Gargano vuole sbloccarsi in questa stagione e proverà a farlo proprio all’All Round di Roma: “Non sento la pressione di giocare da favorito, sono pronto per conquistare questo torneo e spero di riuscirci. Non so cosa aspettarmi dal secondo turno, ma proverò a vincere tutte le partite per portare a casa il titolo”. Uno stile di gioco potente, condito da molte variazioni. L’idolo di Gargano non poteva che essere lui: “Mi ispiro molto a Carlos Alcaraz. Anche a me piace usare tanto le palle corte e far male di dritto. Inoltre, sono uno che in campo non molla mai e come lui mi esalto nella lotta”. Sorprende il giovane ceco Rayen Zerai, che a suon di servizi e dritti vincenti ha avuto la meglio sull’azzurro Emiliano Bratomi per 6-4 6-3.

Terzulli regala gioie all’All Round, che rimonta di Ruchkina – Sembrava dover finire subito il torneo della seconda favorita del tabellone femminile Ksenia Ruchkina. Troppi errori e l’iniziale difficoltà nel trovare le misure in campo avevano condannato la russa a perdere il primo set. La reazione non si è però fatta attendere e alla fine la vittoria è arrivata: 4-6 6-4 6-3 a Vittoria Vignolini. C’era tanta attesa per conoscere l’esito della sfida di Giulia Terzulli, atleta in forza all’All Round Sport & Wellness. La giocatrice di casa ha infiammato il Campo Centrale, imponendosi con lo score di 6-0 7-6(6) su Beatrice Cocomazzo. “Il primo set è stato abbastanza facile, sono riuscita a far andare i colpi e quindi a chiuderlo senza problemi – le parole della romana –. Nel secondo ho annullato tre set point consecutivi sul suo servizio e poi ho avuto la possibilità di chiudere sul 6-5. Pur mancando due match point, sono stata brava mentalmente a gestire il tie-break”. Beneficiaria di una wild card, Terzulli ha conquistato il suo primo successo nel circuito Tennis Europe e ora non vuole fermarsi: “Gioco in casa e avevo tante persone che conoscevo a guardarmi che tifavano per me. È stato bello e proverò a regalare a chi mi supporta altre soddisfazioni”.

I risultati di martedì 11 luglio

1° turno

Tabellone maschile

Federico Gargano (1) b. Paolo Domenico Vito Laviola 6-4 7-6(4)

Rayen Zerai b. Emiliano Bratomi 6-3 6-4

Mattia Paolo Pagano b. Edoardo Dolcetta-Capuzzo 4-6 7-6(1) 4-0 (ritiro)

Leonardo Ciniglia b. Christoffer Emil Jessen (8) 6-4 7-5

Enrico Egitto b. Alessandro Maina (5) 4-6 6-1 6-2

Giuseppe Catapane b. Orestis Siarkos 6-1 6-1

Pietro Briganti b. Antonino Trinceri 6-4 2-0 (ritiro)

Jonathan Ekstrand (2) b. Matteo Sabbatini 6-2 6-7(4) 7-5

Tabellone femminile

Diletta D’Amico b. Emma Sereni 3-6 6-1 6-4

Giulia Terzulli b. Beatrice Cocomazzi 6-0 7-6(6)

Sofiya Guzova b. Alice Manzo 6-1 6-1

Emma Lazzini b. Chiara Pescetelli 6-2 6-2

Ksenia Ruchkina (2) b. Vittoria Vignolini 4-6 6-4 6-3