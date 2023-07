San Benedetto Tennis Cup, Day 1: Luca Nardi supera l’australiano Polmans e vola al secondo turno

E’ cominciato il tabellone principale della San Benedetto Tennis Cup (CH Tour 100, 118mila euro) e subito fuochi d’artificio con un Luca Nardi inizialmente in difficoltà e poi sempre più convincente.

Primo set favorevole all’australiano, capace di colpi anche spettacolari ma soprattutto molto ordinato sul piano tattico. Il pesarese sembrava smarrito quando dal secondo set ha cominciato a velocizzare i colpi uscendo dalle diagonali e così pian piano demolendo Polmans. Ora si prospetta al secondo turno un match tutto da vivere contro il francese Gasquet, sempre che sia d’accordo Marcelo Serafini, avversario dell’ex numero 7 al mondo, che proverà a regalarsi una sfida tutta azzurra.

Eliminato a sorpresa il vincitore dell’ultima edizione del torneo marchigiano, Raul Brancaccio, che ha incontrato sulla sua strada l’argentino Hernan Casanova in stato di grazia: nel primo parziale, terminato al tie break, Brancaccio risaliva da 1-5 fino a 6-5 in suo favore, ma poi non riusciva a tenere la concentrazione necessaria a chiudere il set. A quel punto la capacità difensiva di Casanova prendeva decisamente il sopravvento sulle poche armi giornaliere del tennista campano, ma spagnolo di formazione. Finisce 7-6 6-2 per Casanova, due gambe d ferro e un gran cuore, che nel secondo turno affronterà il vincente del derby tra Ferrari e Cobolli.

Un altro argentino Thiago Tirante non ha faticato troppo ad avere la meglio sulla Wild Card Peter Buldorini: ancora troppo acerbo il recanatese per lottare a questi livelli. Tirante è sembrato davvero in gran forma, solidissimo e sempre pronto a spostarsi sul diritto per chiudere i punti.

Nel torneo di qualificazione, conclusosi in mattinata, ha passato il turno lo spagnolo Daniel Rincon che affronterà in un match tutto da seguire lo svizzero Riedi, più avanti di lui in classifica ma potenzialmente meno adatto alla terra rispetto al campioncino iberico che si allena da Rafa. Alexander Weis, che da quando fa base all’Enjoy a Roma, è migliorato tantissimo, ha superato Arnaboldi ed è stato sorteggiato contro un altro qualificato, lo spagnolo Sanchez Jover. E’ andata male sulla carta a Serafini ed Ocleppo, accoppiati rispettivamente a Gasquet (tds 1) e Ramos Vinolas (Tds 2). Dmitry Popko cercherà di imporre il suo tennis molto potente contro il bulgaro Kuzmanov, sempre molto sottovalutato. Lucky Loser Francesco Forti, che ha avuto in sorteggio il derby con Andrea Pellegrino.

Main Draw, primo turno:

[4] T.A. Tirante (Arg) b. [WC] P. Buldorini (ITA) 6-2 6-2

[ALT] H. Casanova (Arg) b. [6] R. Brancaccio (ITA) 7-6 6-2

L. Nardi (ITA) b. M. Polmans (Aus) 4-6 6-3 6-1

Turno finale Qualificazioni:

[1] D. Rincon (Esp) b. [ALT] L. Castagnola (ITA) 6-4 6-1

[2] A. Weis (ITA) b. [8] F. Arnaboldi (ITA) 4-6 6-3 6-3

[10] M. Serafini (ITA) b. [3] F. Forti (ITA) 1-6 6-2 6-3

[4] D. Popko (Kaz) b. G. Piraino (ITA) 6-3 6-2

[5] C. Sanchez Jover (Esp) b. [9] F. Juarez (ITA) 6-2 6-4

[7] J. Ocleppo (ITA) b. [ALT] F. Zeballos (Bol) 6-2 6-2





Alessandro Zijno

Campo Centrale – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Zvonimir Babic / Alexander Donski vs Luca Potenza / Augusto Virgili

2. [WC] Gianmarco Ferrari vs Flavio Cobolli

3. [1/WC] Richard Gasquet vs [Q] Marcello Serafini (non prima ore: 17:00)

4. [Q] Julian Ocleppo vs [2] Albert Ramos-Vinolas

5. [8] Benoit Paire vs Francesco Maestrelli (non prima ore: 21:30)

Campo 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Dimitar Kuzmanov vs [Q] Dmitry Popko

2. [PR] Volodoymyr Uzhylovskyi / Mark Vervoort vs [WC] Peter Buldorini / Tommaso Compagnucci

3. Michael Geerts vs Matteo Gigante

4. [Alt] Alessandro Giannessi vs Luciano Darderi

5. [Alt] Salvatore Caruso vs Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)

Campo 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Daniel Rincon vs Leandro Riedi

2. Andrea Pellegrino vs [LL] Francesco Forti

3. [Q] Alexander Weis vs [Q] Carlos Sanchez Jover

4. Kimmer Coppejans vs [3] Facundo Diaz Acosta

5. [7] Alejandro Tabilo vs Genaro Alberto Olivieri