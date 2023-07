Davis Cup 2023: Ecco i pre-covoncati dell’Italia per le sfide di Bologna

In attesa delle convocazioni ufficiali, previste per il 14 agosto p.v., il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei pre-convocati azzurri per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, in programma sul campo della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno, Bologna,

dal 12 al 17 settembre 2023.

Ecco i nomi dei pre-convocati azzurri:

• Jannik Sinner – (n° 8 nel ranking ATP di singolare)

• Lorenzo Musetti – (n° 16 nel ranking ATP di singolare)

• Matteo Berrettini – (n° 38 nel ranking ATP di singolare)

• Lorenzo Sonego – (n° 42 nel ranking ATP di singolare)

• Fabio Fognini – (n° 121 nel ranking ATP di singolare e n° 51 nel ranking di doppio)

• Andrea Vavassori – (n° 128 nel ranking ATP di singolare e n° 43 nel ranking di doppio)

• Simone Bolelli – (n° 42 ranking ATP di doppio)

L’Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canada; tornerà quindi in campo venerdì 15 alle ore 15 con il Cile e domenica 17, sempre alle 15, contro la Svezia. Qui di seguito il programma dettagliato delle sfide di Bologna:

• Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile

• Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia

• Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia

• Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile

• Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile

• Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia

Le prime due classificate del gruppo A insieme alle vincitrici degli altri 3 gironi – giocati a Manchester (Regno Unito), Valencia (Spagna), Croazia (sede da definire) – si qualificheranno per le Final 8 in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

BIGLIETTERIA – È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Davis Cup in programma alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al link https://tickets.italy.daviscup.com/it e sul sito Ticketone.

Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.