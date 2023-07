Wimbledon: Sinner soffre ma batte Galan e vola ai quarti, trova Safiullin

“Vincere sporco, senza giocare il proprio miglior tennis, è un segnale di forza, non di debolezza”. Parole e musica del mitico Brad Gilbert nel suo fortunato libro Winning Ugly. È la foto esatta del successo di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon contro Daniel Galan, una partita scorbutica, davvero complicata nei primi due set, nei quali l’azzurro ha sofferto, sbagliato troppo e lottato contro un rivale che camminava sulle nuvole, e lottato anche contro la frustrazione del non riuscire ad incidere in risposta, trovando quel break che stava costruendo con fatica senza mai concretizzarlo. Alla fine quel break “maledetto” (o benedetto!) per Jannik è arrivato, alla 15esima chance del match, sul 4-3 Galan del secondo set. Un punto che ha finalmente liberato testa e braccio di Sinner, che con un parziale micidiale di sette game consecutivi è scappato via e concluso l’incontro per 7-6 6-4 6-3 in due ore e trentasei minuti di gioco. Sofferto, sì, ma alla fine è un successo arrivato per tre set a zero, e fondamentale, che qualifica Jannik ai quarti di finale dei Championships per il secondo anno consecutivo, mai un italiano c’era riuscito. E stavolta al di là della rete non ci sarà Djokovic ma Roman Safiullin, sorpresa del torneo. Inutile girarci intorno: è una grandissima, storica, occasione per arrivare tra i migliori quattro di Wimbledon e, probabilmente, tentare di nuovo l’impresa contro Super-Novak, stra favorito in questo torneo.

Risultato quindi assolutamente positivo, che dobbiamo salutare con grande soddisfazione, perché Galan ha giocato per oltre un’ora e mezza un tennis davvero notevole, una macchina al servizio e terribilmente efficace col diritto. Non aveva niente da perdere, era in tremenda fiducia, tutta la pressione era su Jannik, e il nostro l’ha avvertita eccome… Tonnellate di pressione, che l’hanno sicuramente appesantito, non tanto nelle gambe quanto nel braccio. Questo ha pagato probabilmente più di ogni difficoltà tecnica proposta del rivale. E infatti l’azzurro ha sofferto fino alla metà del secondo parziale, nervoso e poco concreto. Quel che non ha convinto non sono nemmeno gli errori, alcuni davvero gratuiti (due terribili sotto rete), ma la condotta di gioco, quella tensione evidente che non gli ha permesso di liberare a pieno la velocità del suo braccio e cercare più angoli, un tennis più offensivo e meno ancorato allo scambio veloce dritto per dritto, che non ha messo più di tanto in crisi l’ottimo diritto di Galan.

The first Italian man in history to reach the quarter-finals at #Wimbledon on multiple occasions 🇮🇹@janniksin 👏 pic.twitter.com/458kT4Ts8o — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Per la prima parte del match Sinner ha spinto davvero poco col rovescio cross e ancor meno col cambio in lungo linea, non ha rischiato quasi mai l’angolo stretto, rare le discese a rete o le smorzate per spostare il rivale dalla sua piazzola preferita di sparo. Un tennis statico, poco offensivo, senza quel turbo necessario a stroncare il rivale o nemmeno variazioni per “stanarlo”. La tensione è sicuramente arrivata dall’essere nettamente favorito e dal non esser riuscito a sfruttare le troppe palle break, accumulando chili di fiele nel fegato e nella testa. Incredibili gli sguardi di scoramento verso il suo angolo dopo l’ennesima risposta buttata sulla palla break, non da Sinner. Non è stato un caso che appena il break è arrivato, non c’è stata letteralmente più partita, tutto è tornato a funzionare al meglio, Galan ha accusato il colpo ed è crollato sotto le bordate finalmente sicure e precise dell’azzurro. Alla fine Sinner ha chiuso con il 54% di prime in campo, troppo poche. Per fortuna, le ha trovate nei momenti importanti, segnale di forza e qualità. Male davvero invece il 3 su 20 sulle palle break, su questo è necessaria una svolta, perché in tutto il torneo continua a strappare tante chance, soffrendo nel concretizzarle. E questo gli provoca tensione, che blocca il braccio e manda il tilt anche il servizio.

“Sono davvero felice, è stata una giornata dura. Non mi sentivo molto bene sul campo, ma ho lottato su ogni palla. Daniel ha servito molto bene, ho fatto di tutto per vincere i punti importanti” dichiara Jannik a caldo.

Lo aspetta un quarto di finale dove sarà ancora nettamente favorito contro Safiullin, talento cristallino da giovane ma non concretizzato finora tra i Pro. La speranza è che questa partita giocata e vinta “sporca” da favorito gli serva da lezione per scendere in campo meno teso, per liberare tutta la potenza e qualità del suo braccio. È un passaggio fondamentale, per il torneo ma anche per la sua carriera.

Marco Mazzoni

La cronaca

Galan inizia il match alla battuta. Sicuro, buone prime e colpi profondi, è in ottima forma il colombiano. Discreto avvio anche per Sinner, carica forte il diritto cercando lo scontro alla massima velocità. 1 pari. Nel terzo game Jannik mette in moto la risposta, mentre Galan si complica la vita con un tentativo pessimo di smorzata sul 15-30, Jan arriva comodo e chiude. 15-40, due palle break per l’azzurro. Gran diritto di Daniel sulla prima, ancor più bello il pallonetto in rincorsa in avanti, ma Sinner poteva toccare meglio di volo… Con una bordata di rovescio passante, strappa la terza chance Jannik. Niente, ottima prima di Galan, resiste e si porta 2-1. Dopo un paio di game dominati dal servizio, sul 3-2 ora è Sinner in difficoltà. Commette un doppio fallo, subisce l’accelerazione improvvisa col rovescio lungo linea del colombiano, che si porta 15-40, due palle break. Si salva col servizio Jannik, poi sbaglia malamente un diritto in scambio, leggermente in ritardo nell’apertura. Terza palla break per Galan. Altra prima palla ottima al T. Non perfetto in scambio, ma la battuta dell’azzurro nei momenti caldi c’è, 3 pari. Si scorre di nuovo sui turni di battuta, con Sinner che insiste col proprio diritto cross in scambio sul diritto di Galan, che impatta alla grande e trova bei punti. Anche le percentuali di primi di Daniel sono migliori. Servendo sotto 5-4, Sinner commette un gravissimo errore di volo, tocca larga una volée scolastica. 30 pari, momento delicato e la prima palla non entra… Trova un rovescio lungo linea di contro balzo fantastico, a grande rischio. 5 pari. Molto teso il braccio dell’azzurro in questo primo, non colpisce libero entrando a tutta nella palla. Finalmente sul 15 pari ecco la prima vera accelerazione micidiale col diritto, 15-30. Segue un altro diritto dal centro profondissimo, Galan non contiene. 15-40, due palle break fondamentali. Un bel servizio di Daniel, poi sul 30-40 sbaglia in rete un rovescio banale di scambio. 0 su 5 nelle palle break Jannik nel parziale. 6-5 Galan, ottimo al servizio. Un altro brutto errore di volo, ma il servizio è in ritmo, si va al tiebreak. Non parte mai lo scambio, la battuta domina, 2 pari. Sinner subisce un errore dell’arbitro: una palla di Jan era buona, il “falco” lo conferma, ma si rigioca il punto quanto Galan non era stato affatto disturbato, avendo colpito – fuori – di contro balzo. Invece, con un Ace si porta 3-2 il colombiano. Si gira, fortunatamente, 3 pari e poi 4-3 Sinner. Ecco il primo vero scambio del TB, comanda Jannik e Daniel scivola, chiude con lo smash l’azzurro, per il 5-3. Non banale la scivolata di Galan, ha rischiato seriamente una brutta storta. Altro scambio, domina Jannik che vola 6-3, tre Set Point! Chiude al secondo, lungo un diritto del sudamericano. 7 punti a 4 Sinner, un parziale piuttosto sofferto, nel quale ha commesso qualche errore di troppo e subito a tratti il diritto violento del rivale, ma nei momenti clou, il servizio l’ha sostenuto.

Secondo set, Sinner to serve. Non inizia bene, scivola sotto 15-40 (con un’altra palla contestata). Il BREAK, il primo del match, arriva sul 30-40, con una gran risposta e poi affondo col diritto. 1-0 Galan. Sotto nel punteggio, Jannik rimette in modo i suoi colpi, apre finalmente l’angolo ed è molto aggressivo. Strappa quattro palle break (non consecutive), ma Galan è molto preciso col servizio nelle prime tre, non bene invece l’azzurro in risposta sulla quarta, era una seconda palla centrale. Trova poi un passante vincente di rovescio clamoroso, in corsa, colpo migliore del suo match finora. Quinta PB… e altra seconda di servizio… Ancora in rete la risposta di Jannik. 20 punti, per il 2-0 Galan e un terribile 0/10 sulle palle break per l’azzurro. L’ennesima, strana per Jannik, protesta con l’arbitro Marijana Veljovic per errate interpretazioni del momento sulle chiamate da verificare scuote l’azzurro, trova uno dei migliori turni di servizio del match. Al contrario Galan smarrisce sia il diritto che il servizio, col primo doppio fallo del match. 0-30. Con un buon passante di diritto, si porta 0-40 Jannik, altre tre palle break, stavolta consecutive. Malissimo Sinner in risposta. Malissimo. 40 pari. C’è grande lotta, e tensione in campo. Non sfrutta nemmeno la quarta PB l’italiano, 3-1 Galan. Sul 4-3 Galan, Sinner risponde e imbastisce lo scambio a grande velocità aprendo l’angolo, e subito il colombiano va in difficoltà. 0-30 e poi vantaggio Sinner, con un bel ritmo sulla diagonale di rovescio. Il BREAK per Jannik arriva alla 15esima chance, errato il tentativo di smorzata del colombiano. 4 pari. Scrollato di dosso l’incubo-palla-break, ora l’azzurro sembra finalmente sciolto, col rovescio cross è profondissimo, ha preso campo e in un attimo conduce 5-4. Ora Sinner è un fume in piena, splendido il passante di rovescio sul primo punto, e anche la prima di Galan è meno continua. 0-30, a due punti dal set l’azzurro con un drive profondissimo. Jannik strappa il Set Point con un incisivo schema offensivo ai vantaggi. Con in diritto potente e Galan crollato due metri dietro la riga di fondo, ecco che la palla del colombiano muore in rete. SET Sinner, 6-4, quattro game di fila. Tanta fatica, tonnellate di frustrazione per le chance non sfruttate, ma da metà secondo set la spinta di Jannik è salita in cattedra e Galan è sceso al 54% di prime in campo, con difficoltà nel contenere la spinta forsennata dell’altoatesino.

Terzo set, il diritto Sinner è una carabina per precisione e velocità, in un attimo 1-0 avanti (quinto game di fila dal 2-4). Galan è in rottura prolungata, non regge più sul rovescio l’azzurro e sul 30 pari sbaglia malamente una volée. 30-40, palla break immediata per Jannik. Esagera con l’angolo di rovescio Jan, si poteva far meglio. Con una risposta incrociata molto stretta ma con buon margine, Daniel sbaglia di nuovo, seconda PB per l’azzurro, e stavolta anche seconda palla… Fantastica risposta lungo linea di rovescio di Sinner, BREAK e 2-0, sesto game di fila. Il colombiano sembra non crederci più, più lento anche con i piedi nell’arrivare sulla palla. 3-0 Sinner (settimo gioco consecutivo), totalmente in controllo della partita. Il match di fatto si è chiuso qua. Sinner serve bene nei suoi game e sul 5-2 in risposta strappa il primo match point sul 30-40 con un passante di rovescio lungo linea in avanzamento. Rischia la risposta a tutta, gli esce di poco. Strappa una seconda palla match con una smorzata improvvisa, una delle poche tentate nella partita e ben eseguita. Però Non trova quasi la palla in risposta Jan. 5-3, Sinner serve per chiudere. Non trema, con una mazzata col diritto sul 40-15, è Game Set Match! Bravo Galan, Bravo Sinner a lottare e liberarsi dai problemi, vincendo una partita importantissima.

J. Sinner vs D. Galan

[livescore id=252832 close=1