Berrettini: “La mia voglia di giocare era superiore alla mia preparazione”

Un Berrettini rinfrancato dalla bella vittoria contro l’amico Sonego si è presentato alla stampa, rispondendo alle domande dei cronisti. Ecco alcuni estratti dalla sua press conference.

“Sì, finalmente abbiamo finito la partita. È bellissimo ovviamente. Come ho detto all’inizio del torneo, è fantastico essere qui. Penso che durante la partita non mi sentissi al massimo, ma me lo aspettavo. Anche contro un grande amico come Lorenzo non è mai facile. Sono contento di aver vinto questa partita perché qualche giorno fa non pensavo fosse possibile. Quindi, sì, tutto, è fantastico in questo momento”.

“Sono onesto, non sapevo se ero pronto o no prima di giocare. Non ho potuto allenarmi al massimo, nemmeno servire, tutto quello che dovresti fare prima di un torneo, prima di un Grande Slam… Allo stesso tempo, la mia voglia di giocare era più grande della mia preparazione. Ero tipo, ok, vediamo cosa posso fare. So nel mio cuore che voglio giocare questo torneo, non importa il risultato. In un certo senso, è stato perfetto perché ho giocato un set, due set, poi un set. Non ho stressato troppo il mio corpo. Allo stesso tempo so che domani devo giocare. Sarà complicato. Vediamo”.

“In realtà mi sono sentito davvero bene in campo fisicamente. Sì, è per questo che sono felice. Se non ci provi, non lo saprai mai. A volte in passato mi sono fermato prima perché sentivo che il mio corpo non era pronto. Questa volta l’ho un po’ forzato. Ora mi sento bene. Ne è valsa la pena”.

Ricordano a Matteo la brutta sconfitta a Stoccarda, ecco quel che accadde dopo. “Dopo quella partita ho pensato a molte cose, anche durante quella partita. Pensavo già di non essere pronto mentalmente soprattutto. Tornare da un infortunio non è mai facile, soprattutto quando forse hai vissuto il periodo “peggiore” della tua carriera in termini di risultati. Il mio allenatore mi dice sempre che è stato un miracolo l’anno scorso l’esser tornato dopo l’operazione alla mano e aver vinto due titoli consecutivi sull’erba, è stato quasi essersi abituati male, così avevo molte aspettative. Ricordo di aver colpito la palla per la prima volta sull’erba a Stoccarda, sentendomi benissimo, come se non avessi mai smesso di giocare sull’erba. Quindi le aspettative erano davvero alte. Allo stesso tempo non avevo riscontri. Devi misurare così tante cose. A volte vai troppo avanti con la testa. Devi essere nel momento esatto in cui vivi. Non sono riuscito a gestire quel momento. Sono stato completamente bloccato emotivamente. Non so come spiegarlo”.

“Quando ho pensato che non sarei stato pronto è quando mi sono ritirato dal Queen’s. Ero tipo, Ok, non ho abbastanza tempo. Il mio obiettivo era essere qui in qualche modo. Ho lavorato molto duramente per essere qui. Ora sono davvero contento di aver vinto la prima partita”.