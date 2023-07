Wimbledon: Musetti brilla, batte Munar ed è per la prima volta al terzo turno dei Championships

Quest’erba dei nostri giorni, veloce ma non così insidiosa come nel glorioso passato, sembra proprio piacere a Lorenzo Musetti, ne esalta talento e qualità tecniche, aiutandolo paradossalmente a colpire più rapido e incisivo e così cancellare quelle fasi un po’ passive che spesso lo penalizzano. Più gioca sui prati, più migliora il toscano, come dimostra la splendida vittoria al secondo turno di Wimbledon contro Jaume Munar, sconfitto nettamente col punteggio di 6-4 6-3 6-1 in due ore e un quarto di partita. Un successo importantissimo e per lui storico: lo qualifica per la prima volta al terzo turno dei Championships, dove attende Hubert Hurkacz, dal quale fu sconfitto all’esordio due anni fa.

Davvero una prestazione molto positiva per Musetti, con fasi davvero notevoli sul piano tecnico e tattico nello scambio e in risposta, ma soprattutto per come ha gestito le fasi caldi dell’incontro, nelle quali ha respinto con freddezza e qualità un avversario poco avvezzo agli schemi sui prati ma assai coriaceo. Munar infatti, soprattutto nel secondo set, ha condotto maggiormente il gioco, ma Lorenzo è stato molto bravo a restare sempre calmo, focalizzato, respingendo tutte le palle break – non ha mai ceduto il servizio – nonostante i 10 doppi falli complessivi. Proprio la seconda palla è stata la fase meno convincente del suo gioco, qua dovrà assolutamente salire di livello perché contro Hurkacz – una delle risposte più aggressive del tour – non se lo potrà assolutamente permettere. Ha chiuso con il 59% di prime in campo, vincendo il 75% dei punti, 38 vincenti e 30 errori. Ha conquistato ben 14 palle break, sfruttandone 5.

Musetti è piaciuto per come ha gestito bene i tempi di gioco, pronto all’affondo col diritto, veloce del giocare un back di rovescio e poi strappare a grande velocità, cambi di ritmo che hanno mandato in crisi il pressing monocorde dello spagnolo. Ha vinto 23 punti su 37 discese a rete, percentuale discreta, ma bene per come abbia attaccato spesso, seguendo l’affondo. Schemi offensivi indispensabili sui prati, anche per “difendersi attaccando”. Alcune perle difensive e smorzate hanno esaltato il pubblico, lampi di classe che rendono “Muso” uno dei giocatori più affascinanti del tour, e non solo al pubblico italiano. Per Lorenzo quest’estate su erba si sta trasformando in un passaggio molto importante, perché gli sta regalando schemi d’attacco che poco utilizzava e soprattutto perché per ovviare alle peculiarità della superficie è costretto ad accelerare i tempi di gioco rispetto a quando è sull’amato rosso. Meno attendismo, tattica più snella ed efficace, tutta esperienza che gli sarà utilissima per diventare un tennista ancor più completo e offensivo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Munar inizia il match alla battuta, mostrando subito il suo schema preferito, martellare dall’angolo sinistro e poi uscire all’improvviso con il rovescio, ma anche pronto a correre avanti sulle palle più corte dell’azzurro. Inizia bene al servizio anche Musetti, buone percentuali di prime, il suo solito rovescio lungo linea che lascia immobile lo spagnolo, e anche le prime palle corte (ben eseguite). Il set scorre rapido sui turni di servizio, nei primi 5 game non si arriva nemmeno ai vantaggi. Servendo sotto 3-2, Musetti affronta il primo momento di difficoltà, il servizio non va, ma rimonta da 0-30 con colpi finalmente più aggressivi, per il 3 pari. È la scossa che “sveglia” Lorenzo: con due eccellenti risposte d’incontro di rovescio vola 15-40, prime palle break del match. Munar sparacchia malamente col diritto, Musetti allunga sul 4-3 e servizio. Con un vincente di rovescio lungo linea splendido consolida il vantaggio per il 5-3 (parziale di 9 punti a 2). Il toscano si aggiudica il primo set, 6-4, al secondo set point, uno diritto in contro piede perfetto. 13 punti vinti su 15 prime palle e 8 punti su 10 discese a rete.

Il 21enne di Carrara scatta bene anche nel secondo set, con uno splendido contropiede di diritto sul 30 pari strappa una palla break. Si salva col servizio Murar (punto giustamente contestato da Lorenzo per un overrule che assegna il punto al rivale invece di servire di nuovo). Non sfrutta ben 4 palle break complessive Lorenzo, Jaume chiude dopo 22 punti un sofferissimo primo game. Il set avanza con game molto lottati, Musetti commette diversi doppi falli e Munar alza il livello, diventando più aggressivo. Servendo sotto 3-2, arriva un game complicatissimo per l’azzurro, due doppi falli ai vantaggi gli costano altrettante palle break, ma si salva. 18 punti pari per il 3 pari. Come nel primo parziale, il pericolo scampato carica a tutta “Muso”, spinge forte col diritto dal centro (15-30) e poi una risposta aggressiva gli vale due palle break. Trasforma la seconda, splendido lob di diritto in corsa, imprendibile, per il 4-3 e servizio. Sul 5-3 Lorenzo lascia parlare la velocità del suo braccio, trova la riga di fondo nello scambio partendo da risposte aggressive e vola 15-40, due set point. Un errore col diritto costa a Munar il punto decisivo, 6-3 Musetti.

Spinge molto Munar all’avvio del terzo set, come nel secondo parziale, ma Musetti si difende bene e controbatte con qualità, vincendo il primo game e potendo così fare corsa di testa, forte dei due set di vantaggio. Jaume esagera nell’aggressività, forse scorato per l’andamento del match, Crolla 0-40 con un doppio fallo, tre palle break immediate per Lorenzo. Con una risposta cross fantastica sul 15-40, ecco il break che manda avanti Musetti 2-0, grande presenza in campo, solido nelle difficoltà e pronto alla zampata per cogliere le chance. Col terzo break consecutivo, l’azzurro si distrae un attimo, concede due palle break ma le cancella con sicurezza e veleggia sul 3-0. Sul 3-1, Lorenzo regala al pubblico il punto del match, una rincorsa all’indietro chiusa con una scudisciata di polso da squash, quasi impossibile e vincente. Sotto 4-1, Munar sembra sfiduciato, con un altro doppio fallo crolla 15-40, concede altre due palle break all’azzurro. Ritrova la prima di servizio e le cancella, anche una terza. Il doppio break arriva alla quarta chance, meravigliosa risposta lungo linea col polso bloccato. Una bellezza che lo porta 5-1, ad un passo dal terzo turno dei Championships. Chiude al secondo match point “Muso”, dopo aver annullato un’altra palla break (la quinta, tutte salvate).

L. Musetti vs J. Munar



Slam Wimbledon L. Musetti [14] L. Musetti [14] 6 6 6 J. Munar J. Munar 4 3 1 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 5-1 → 6-1 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1