Wimbledon: Il programma di Lunedì 03 Luglio 2023

Centre Court – Ore: 2:30pm

P. Cachin vs N. Djokovic

V. Williams vs E. Svitolina

J. Sinner vs J. Cerundolo

No.1 Court – Ore: 2:00pm

I. Swiatek vs L. Zhu

D. Goffin vs N. Kyrgios

S. Kenin vs C. Gauff

No.2 Court – Ore: 12:00am

J. Pegula vs L. Davis

L. Lokoli vs C. Ruud

K. Swan vs B. Bencic

Q. Halys vs D. Evans

No.3 Court – Ore: 12:00am

A. Rublev vs M. Purcell

K. Volynets vs C. Garcia

J. Burrage vs C. McNally

Y. Hanfmann vs T. Fritz

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Parry vs H. Dart

F. Krajinovic vs F. Auger-Aliassime

D. Shapovalov vs R. Albot

S. Zhang vs D. Vekic

Court 18 – Ore: 12:00am

V. Kudermetova vs K. Kanepi

A. Ramos-Vinolas vs H. Hurkacz

D. Kasatkina vs C. Dolehide

E. Ruusuvuori vs S. Wawrinka

Court 4 – Ore: 12:00am

N. Podoroska vs T. Martincova

C. Moutet vs R. Gasquet

R. Masarova vs M. Sherif

L. Harris vs G. Barrere

Court 5 – Ore: 12:00am

B. Strycova vs M. Zanevska

M. Marterer vs B. Gojo

M. Ymer vs A. Molcan

M. Bouzkova vs S. Waltert

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Baez vs T. Barrios Vera

M. Trevisan vs S. Sorribes Tormo

Q. Zheng vs K. Siniakova

T. Etcheverry vs B. Zapata Miralles

Court 7 – Ore: 12:00am

L. Van Assche vs A. Karatsev

M. Vondrousova vs P. Stearns

M. Kecmanovic vs D. Schwartzman

C. Osorio vs E. Cocciaretto

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Parks vs A. Friedsam

L. Tsurenko vs C. Liu

D. Koepfer vs O. Otte

B. Bonzi vs H. Mayot

Court 9 – Ore: 12:00am

J. Thompson vs B. Nakashima

S. Hunter vs X. Wang

A. Vukic vs D. Altmaier

Court 10 – Ore: 12:00am

C. Bucsa vs K. Rakhimova

J. Wolf vs E. Couacaud

R. Safiullin vs R. Bautista Agut

Court 14 – Ore: 12:00am

L. Musetti vs J. Varillas

K. Baindl vs L. Fernandez

E. Mertens vs V. Hruncakova

B. Coric vs G. Pella

Court 15 – Ore: 12:00am

Y. Yuan vs V. Azarenka

L. Broady vs C. Lestienne

A. Bublik vs M. McDonald

A. Kontaveit vs L. Stefanini

Court 16 – Ore: 12:00am

L. Fruhvirtova vs P. Martic

J. Isner vs J. Munar

Y. Nishioka vs D. Galan

S. Stephens vs R. Peterson

Court 17 – Ore: 12:00am

A. Bogdan vs L. Samsonova

M. Linette vs J. Teichmann

J. Choinski vs D. Lajovic

D. Collins vs J. Grabher