Boodles Tennis Challenger: Sconfitta per Lorenzo Musetti (Video)

In uno scontro anticipato che ha preceduto il torneo di Wimbledon, il tennista italiano Lorenzo Musetti ha subito una sconfitta contro Andrey Rublev, nel Boodles Tennis Challenger.

L’incontro, che si è tenuto oggi pomeriggio, ha visto il giovane azzurro affrontare un avversario tosto e fare i conti con il risultato di 6-3, 6-2 in favore del tennista russo. Nonostante la sconfitta, Musetti è rimasto determinato e focalizzato, vedendo questo match come un’importante fase preparatoria per il tanto atteso Slam che si terrà a Wimbledon tra tre giorni.